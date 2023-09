Neymar marca duas vezes, supera Pelé e se torna o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira

O caminho em busca do hexa começou! Na noite desta sexta-feira (08), a Seleção Brasileira se impôs dentro de campo e goleou, sem sofrer sustos, a equipe da Bolívia por 5 a 1, no Estádio do Mangueirão, em Belém, no Pará.

Com dois gols de Rodrygo e um de Raphinha, o destaque ficou para Neymar Júnior, que completou a vitória brasileira marcando também duas vezes, assim como o atacante do Real Madrid.

Após a conquista dos primeiros três pontos em busca do sexto título mundial, o atacante Rodrygo comentou, ainda no gramado, sobre a conquista de Neymar: “O Neymar é muito ídolo, poder dar assistência para se tornar maior artilheiro da nossa seleção, vai ficar na memória. Dia muito especial”, declarou.

O camisa 10 alcançou o topo da artilharia da seleção brasileira nas contas da FIFA, chegando a 79 gols e superando o Rei Pelé, que, nas contas da entidade máxima do futebol mundial, que desconsidera tentos em partidas contra clubes e combinados, marcou 77 vezes. Na conta da CBF, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, balançou as redes 95 vezes.

Neymar chegou a perder um pênalti no primeiro tempo da partida, mas, na etapa final, aproveitou boa jogada de Raphinha e Rodrygo e marcou um gol para entrar cada vez mais na história do país do futebol. Na comemoração, o maior jogador desta geração brasileira deu socos no ar, gesto característo do Rei do futebol. Na sequência, o atacante do Al-Hilal, da Árabia Saudita, marcou de novo e fechou a goleada brasileira.

Na vitória desta noite, Neymar também se tornou o terceiro jogador que mais vestiu a camisa da seleção em jogos oficiais ao lado de RPberto Carlos, com 125 partidas. O atacante também é o maior artilheiro da história da amarelinha em Eliminatórias da Copa, com 16 gols em 25 duelos.

Após o confronto, Neymar foi homenageado na sala de coletivas do Mangueirão e recebeu, das maõs do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, uma placa comemorativa pelo recorde alcançado e uma camisa com o número 79, em alusão ao número de gols do jogador pela Seleção Brasileira.

“Muito feliz, acho que sem palavras. Jamais pensei em alcançar esse recorde, e desde já quero dizer que alcançando não quero dizer que sou melhor que ele (Pelé) ou qualquer outro jogador. Sempre quis fazer a minha história, escrever o meu nome na história da seleção brasileira e hoje eu fiz isso”.

Novo comandante e estreia da noite na equipe que mais vezes levantou o mundo, Fernando Diniz, também comentou e exaltou a qualidade de Neymar.

"Para quem questionou o Neymar e não sabia porque ele estava aqui… É por isso, para se divertir, para fazer gols, para quebrar recordes. Ele é um ídolo gigante. Isso é algo que as pessoas precisam aceitar e apreciar. É bom viver isso com ele. Tenho a sensação de que este é apenas o começo de seu futuro com a Seleção daqui em diante e também com o seu clube", disse Diniz.

Foto: Divulgação/CBF

Confira um Raio-X dos gols de Neymar na Seleção:

125 Jogos

79 Gols

57 Assistências

Cinco títulos (Copa das Confederações 2013 e Superclássico das Américas 2011, 2012, 2014 e 2018)

Na Seleção Olímpica e de bases:

24 Jogos

18 Gols

11 Assistências

Dois títulos (Jogos Olímpicos 2016 e Sul-Americano Sub-20 de 2011)

Com Neymar a disposição de Fernando Diniz, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira (12), diante do Perú, em Lima, às 23h, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026. A seleção lidera o torneio com três pontos e quatro gols de saldo.