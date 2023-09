Em jogo eletrizante, Vila Nova vence Ituano pela Série B

Com noite de sexta-feira (8) eletrizante, o Vila Nova venceu o Ituano por 2 a 1, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 27ª rodada da Série B. Igor Henrique e Caio Dantas anotaram para o Tigre. Quirino descontou para o Galo.

Vila Nova estuda adversário, e marca

O jogo começou com o Ituano cheio de gás, indo pra cima, cheio de chances. Logo aos dois, Hélio Borges, em chute de fora da área, levou perigo. Na sequência, Yann Rolim chega, após tabela, parando em ótima defesa de Dênis Júnior. Já o Vila, aproveitou para estudar o adversário e pouco a pouco tomou as rédeas da partida.

Aos cinco, Guilherme Parede disparou na esquerda e cruzou na cabeça de Igor Henrique, completamente livre de marcação, o garoto escorou no cantinho de Jefferson Paulino e abriu o placar. Na sequência, em nova jogada de Guilherme Parede na esquerda, a bola chegou do outro lado para Juan Christian. Ele bateu cruzado e Caio Dantas apareceu nas costas de Claudinho e desviou ampliando a partida.

Ituano diminui desvantagem

A partida recomeçou com o Vila Nova segurando bola no pé e mantendo bem a vantagem. Aos 40, após bola rebatida para dentro da área, Matheus Cadorini desviou de calcanhar e ela sobrou para Quirino, que deslocou o goleiro do Vila e diminuiu. Porém, o Ituano não conseguiu mais criar oportunidades para arrancar o empate e o Tigre se segurou até o apito final.

Mas, e como fica?

Com a vitória, o Vila Nova chega a 45 pontos, mesma pontuação do Novorizontino, que abre o G-4, assumindo a quarta colocação. Já o Ituano, está na 13° colocação, com 32 pontos.

Próximos Jogos

Pela 28ª rodada da Série B, o Ituano visita o Londrina na quinta-feira (14), às 18h30, no estádio do Café, em Londrina. Na sexta-feira (15), às 19h, o Vila Nova recebe a Ponte Preta, no estádio OBA, em Goiânia.