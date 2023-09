Com gol de pênalti nos minutos finais, Criciúma busca empate contra o Sport pela Série B

Na noite deste sábado (09), o Sport recebeu o Criciúma na Ilha do Retiro. O duelo entre as equipes foi válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O empate em 3 a 3 só aconteceu nos últimos minutos de partida.

O ponto solitário conquistado por ambas as equipes foi pior para o clube nordestino, que perdeu a chance de encostar no Vitória, líder da segundona. O Rubro-Negro Pernambucano é o 2° colocado na tabela, com 47 pontos conquistados. Por sua vez, o Tricolor de Santa Catarina está em 6° lugar com 45 pontos somados.

Com este resultado, o time comandado por Enderson Moreira chegou a marca de cinco embates sem qualquer triunfo, números que dificultam a chegada do Sport na ponta da classificação.

Primeiro tempo eletrizante

Assim que a partida começou, os donos da casa pressionaram por 16 minutos, até que o marcador foi aberto. Peglow recebeu bom cruzamento vindo do lado esquerdo do campo de ataque do Leão da Ilha, o camisa 77 apenas cabeceou para tirar o zero do placar e anotar seu primeiro gol com a camisa do Sport, 1 a 0 para o Rubro-Negro.

Porém, aos 25, Renzo derrubou Rômulo na área. De início, o árbitro não marcou penalidade máxima. Entretanto, com o auxílio do VAR, o lance foi revisado, e por fim o juiz confirmou o pênalti a favor dos catarinenses. Éder foi para a cobrança e não desperdiçou, bola para um lado, goleiro para o outro e a rede foi balançada, 1 a 1.

Os mandantes não se desmotivaram pelo golpe sofrido, e dois minutos depois estavam na frente novamente. Felipinho cobrou lateral pelo lado esquerdo que só parou nos pés Jorginho, sem perder tempo, o número 10 mandou em direção ao gol e ampliou, 2 a 1.

Segundo tempo, emoção até o apito final!

Os primeiros dez minutos foram de superioridade do Sport. Contudo, aos 20, o Criciúma aproveitou um erro de marcação e colocou a igualdade no placar mais uma vez.

Wallison Maia viu Hygor bem posicionado e arriscou o lançamento que viajou do campo de defesa até a intermediária adversária, o atacante do Tigre recebeu livre, e em posição legal chegou sozinho a área rival, tirou o goleiro Denis da jogada e só empurrou para marcar, 2 a 2. A princípio, o tento o foi anulado pelo bandeirinha, mas após revisão no VAR, o juiz confirmou o gol tricolor.

Assim como na etapa inicial, o Sport foi resiliente e quatro minutos mais tarde de ter levado o empate, conseguiu reverter a situação e deixar o placar a seu favor. Fabinho aproveitou o rebote da finalização de Vagner Love, chutou de perna direita e colocou o Leão a frente, 3 a 2.

Por fim, aos 49 minutos do segundo tempo, o Criciúma teve mais um pênalti a ser cobrado. Éder foi derrubado na área por Renzo. Novamente o ítalo-brasileiro efetuou a penalidade, não fez feio, estufou a rede e decretou o empate na Ilha do Retiro, 3 a 3.

Agenda das equipes

O Sport retorna a campo na próxima sexta-feira (15). O compromisso em questão será contra o ABC, fora de casa. A bola rolará a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Pelo outro lado, o Criciúma jogará no sábado (16), em seus domínios, às 15h30 (horário de Brasília), o Tigre medirá forças ante o Mirassol. Ambas as batalhas são válidas pela Série B do Brasileirão.