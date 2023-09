Visando o Carioca Sub-20, Mari Zanella elogia estrutura do Botafogo: “Estamos com uma grande estrutura aqui”

O Botafogo fez história ao chegar na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Agora, o foco é outro. O mês de setembro marca a estreia dos estaduais no país. O Campeonato Carioca é um deles, nas categorias de base e na profissional.

O Estadual é divido em três fases, sendo uma em formato de pontos corridos e três eliminatórias. A primeira é Taça Guanabara, sendo composta por sete rodadas e os times são divididos em dois grupos, enfrentando em jogo único os adversários de outro grupo, com os mandos de campos definidos através de sorteio. Os quatro melhores classificados vão para as semifinais: formarão os grupos C e D e jogarão as semifinais do campeonato através de cruzamento olímpico, em partidas de ida e volta, dentro do próprio grupo: 1º colocado x 4º colocado e 2º colocado x 3º colocado. Os vencedores irão se classificar para a grande final.

Foto: Divulgação/Botafogo

Uma das Crias Gloriosas, a goleira Mari Zanella, de 19 anos, que veste a camisa do Botafogo desde 2022 comentou como vem sendo essa preparação para os Campeonatos e também como foi estar presente na base e na equipe principal.

“Eu aprendo muito. Todos os dias. Cada categoria me ensinou algo novo e super útil para usar em campo. Me sinto cada dia mais preparada para vestir a camisa do Fogão. Estamos 100% determinada e focadas no Carioca Cub-20. Vamos pra cima”, declarou.

O Campeonato Carioca da categoria ainda não tem data estreia, mas será no mês de outubro. No ano passado, as Gloriosas conquistaram o título da competição em cima do Fluminense, pelo placar de 3 a 2.