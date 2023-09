Kevyn projeta confronto contra o Inter-SM pelas quartas de final da Copa FGF

Após fechar a primeira fase na segunda colocação do grupo C com 16 pontos em oito jogos, a equipe do Novo Hamburgo se prepara para os dois confrontos decisivos valendo uma vaga nas semifinais da Copa FGF. Peça importante do elenco do Nóia, o volante Kevyn falou sobre o que espera dos confrontos contra o Inter-SM que ocorrem nos próximos dias 13, quarta-feira, e 17, domingo.

“A gente espera um jogo equilibrado contra uma equipe que também tem muita qualidade. Estamos estudando o adversário para termos sucesso tanto dentro de casa como fora. Acreditamos muito no nosso elenco”, contou.

Emprestado pelo América-MG até o final da temporada, o jovem já soma 12 jogos e um gol com a camisa do Anilado. Sendo oito deles pela Série D e mais quatro pela competição regional. O jogador tem uma passagem vitoriosa pela base do clube mineiro onde inclusive realizou dois jogos pelo time principal no Campeonato Mineiro de 2022. O atleta foi Campeão Mineiro Sub-20 e era o capitão da equipe de base. Ao todo foram 63 jogos pelo Coelho.

Kevyn também tem uma passagem pelas categorias de base do Palmeiras onde participou da campanha do título da Copa do Brasil Sub-17. Naquele ano, em 2019, o jogador atuou em 30 partidas. Já neste ano de 2023, o volante também somou uma passagem pelo Barra FC, onde atuou no Campeonato Catarinense.