Pelo Brasileirão, Fortaleza recebe Corinthians em prévia da semifinal da Copa Sul-Americana

Na noite desta quinta-feira (14) às 19h, na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Corinthians pela 23ª rodada do Brasileirão. O Leão defende uma invencibilidade que já dura 3 anos atuando dentro de casa contra o Timão.

Momento das equipes

Os donos da casa nos últimos 10 jogos foram bem e conquistaram 6 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Recentemente, ao bater o América MG, o Leão se garantiu nas semifinais da Copa Sul-Americana e irá enfrentar o próprio Corinthians para decidir quem irá a decisão.

A vitória pro Leão é fundamental, pois pode fazer a equipe encostar no Bragantino (sexto colocado na tabela) e brigar de forma mais ativa pelo G6 e quem sabe pelo G4 posteriormente.

O time visitante, por outro lado, chega com um desempenho recente menos animador, com 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas nas últimas 10 partidas. A equipe chegou à semifinal da Copa Sul-Americana depois de superar o Estudiantes nos pênaltis.

Para o Timão, os três pontos têm importância crucial para a equipe continuar se afastando do Z4 e também para subir na tabela e sonhar pelo menos com uma vaga na Pré-Libertadores.

Para que este cenário se torne mais viável, o Bando de Loucos precisa embalar uma boa sequência no Brasileirão, além de uma torcida para que o Flamengo conquiste a Copa do Brasil, e Palmeiras ou Fluminense conquistem a Copa Libertadores. Este cenário se concretizando, o Brasileirão teria um acréscimo de mais duas vagas na próxima Libertadores, deixando o Timão mais próximo de tal objetivo.

Vojvoda tem reforços para garantir força máxima em campo

Vojvoda conta com o retorno de Calebe, que se recuperou de lesão no joelho, e de Marinho, que cumpriu suspensão contra o Fluminense na última rodada. O atacante deve começar já entre os titulares, enquanto Calebe provavelmente iniciará entre os suplentes.

Provável escalação: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero.

Corinthians faz operação logística para contar com Bruno Méndez; Matías Rojas está fora da partida

O paraguaio Matías Rojas foi liberado da partida, afinal o atleta esteve presente na derrota do Paraguai para a Venezuela em Maturín, onde a logística para o Brasil é muito complexa. A grande expectativa entre os atletas que serviram suas seleções está em Bruno Méndez, que foi reserva na derrota do Uruguai por 2 a 1 para o Equador, e viaja para Fortaleza afim de reforçar a delegação do Timão no duelo. Gabriel Moscardo já está de volta da Seleção Sub-23, treinou com o elenco nesta terça-feira (13) e deve iniciar entre os 11.

Outra dúvida é se Renato Augusto e Fagner poderão atuar ou irão se juntar a Maycon e Rojas na lista de desfalques. Luxemburgo, para dificultar a vida de Vojvoda, não deve liberar a lista de relacionados previamente.

Provável escalação: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Fausto Vera e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Mosquito, Wesley e Yuri Alberto.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima - PE

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos - BA (FIFA)

Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Junior - PE

Árbitro de Vídeo (VAR): Igor Junio Benevenuto de Oliveira - MG (VAR-FIFA)