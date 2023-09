Jorge Sampaoli explica escolhas após derrota do Flamengo às vésperas da final da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (13), o Flamengo foi dominado pelo Athletico-PR e perdeu por 3 a 0, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, onde o time carioca mandou a partida para preservar o gramado do Maracanã. Após a partida, em coletiva, o técnico Jorge Sampaoli lamentou a derrota e explicou a escalação, que foi bastante criticada.

"O Thiago Maia era pela lesão do Filipe (Luís) ontem, não tínhamos muita alternativa aí. Eu ia repetir um pouquinho o plano contra o Botafogo, com a ausência do Pulgar usando o David (Luiz) de pivô para se meter na linha de cinco. Enfrentamos uma equipe que tem muito cruzamentos, então o plano tinha referência ao mesmo contra o Botafogo, mas com nomes diferentes".

Sampaoli também foi questionado sobre a má atuação e projetou o primeiro jogo da final da Copa do Brasil diante do São Paulo.

"O time fez um grande jogo contra o Botafogo. Hoje fez um jogo nervoso. Quando jogamos como mandante temos mais imprecisões. Eu confio muito nesta final, em fazer esses dois jogos importantes para que o clube tenha um título. Sigo esperançoso".

"Valorizo a atitude"

Por último, o técnico lamentou a derrota, mas deixou claro que seus comandados tentaram até o último minuto.

"Hoje, lamentavelmente, jogamos muito tempo com um jogador a menos. A equipe seguiu tentando buscar o empate. Em um erro não-forçado, veio o segundo e aí se complicou um pouco. Fogar com um jogador a menos e perdendo, tendo que remontar o jogo, com a pressa, a tensão, com a obrigação que o time tinha hoje, era muito difícil. Sinceramente valorizo a atitude que tiveram os jogadores de buscar, mesmo com um homem a menos, com certa pressa, certa incapacidade. Lamentavelmente no final o time rival fez dois gols que marcam uma diferença que não sei se é a que se passou no jogo".

Mudança de foco

Agora, a atenção do Flamengo volta-se para a Copa do Brasil. No domingo (17), recebe o São Paulo, no Maracanã, pelo primeiro jogo da final. A partida decisiva, no Morumbi, será no dia 24 de setembro. Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (20), quando visita o Goiás, no Serrinha.