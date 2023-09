Fluminense tem duas escritas a serem mantidas no clássico contra o Vasco

O clássico entre Vasco e Fluminense, válido pela 23ª rodada do Brasileirão, será realizado no Nilton Santos, estádio em que o Tricolor tem um ótimo retrospecto. Foi lá que o time levantou a taça dos Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012.

Em 2010, o jogo do título foi justamente no Engenhão e na campanha de 2012, o Flu mandava seus jogos nesse estádio devido a reforma do Maracanã para a Copa de 2014.

No último clássico entre Vasco e Fluminense disputado no Nilton Santos, em 2022, o jogo acabou com vitória tricolor por 2 a 0 em partida válida pela Taça Guanabara.

O Tricolor das Laranjeiras, aliás, tem um bom retrospecto recente contra o rival cruzmaltino e não perde desde 2019, em partida válida pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Desde lá, são oito jogos de invencibilidade tricolor, com quatro vitórias e quatro derrotas. O clássico entre Vasco e Fluminense acontece neste sábado (16), às 16h.