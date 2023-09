Após derrota para o Fortaleza, Luxemburgo muda o foco para Sul-Americana

Na noite desta quinta-feira (14), Na Arena Castelão, o Fortaleza superou o Corinthians pelo placar de 2 a 1 na 23° rodada do Brasileirão. Depois do término da partida, Vanderlei Luxemburgo explicou sua escolhas para enfrentar o Leão as vésperas da Sul-Americana.

Coletiva de Luxemburgo

Segundo o treinador do Corinthians, a equipe está focada na semifinal da Copa Sul-Americana, e portanto, não se pode estar preocupado com a derrota fora de casa no Brasileirão. Luxa ainda acrescentou que, em sua opinião, o Timão perdeu por um pequeno deslize nos minutos finais.

Vamos jogar jogos decisivos. Não posso estar preocupado com a derrota. A derrota dói, machuca, perder da forma como perdemos, no final do jogo, por falta de um sacrifício maior, uma vontade de chegar mais duro, marcar mais os caras... Mas posso colocar (a perder) tudo o que fizemos de planejamento? Não fui eu só, foram reuniões que fizemos com todos os departamentos.

O Corinthians chegou ao duelo com uma lista de desfalques que contemplava Renato Augusto, Matías Rojas, Fábio Santos e Fagner, Fausto Vera e Maycon. O comandante lamentou o fato de não poder utilizar esses nomes.

Planejamos a data Fifa e outras situações, mas algumas coisas aconteceram de ontem pra hoje, outras vieram naturalmente. Fagner vem de lesão, demos mais tempo para ele recuperar e entrar em forma. Renato vem há algum tempo sem a condição física ideal, precisamos do Renato mais inteiro para os jogos mais importantes e decisivos. Fábio teve lordose no jogo passado, íamos pegar voo, ele tem 38 anos. Matías (Rojas) tentamos trazer antes (da Venezuela), mas por causa da logística não tinha como. Maycon tomou cartão, e Fausto tem uma lesão. As explicações estão sendo dadas.

Uma dúvida que a torcida corinthiana tinha há tempos era sobre a não utilização de Pedro, jovem que subiu das categorias de base se destacando no profissional, e posteriormente sendo vendido ao Zenit. O jovem atacante, que vinha ganhando cada vez mais espaço, quando foi negociado para o Zenit, parou de aparecer em campo, mas jogou hoje e marcou o gol da equipe.

Pedro mereceu voltar ao time, ele tem se empenhado bastante e eu precisava ter mais um jogador por dentro. Já dei muitas chances para o Felipe, ele já jogou, eu precisava de jogador de velocidade.

Sobre o duelo da Sul-Americana, Luxa acredita que serão partidas totalmente diferentes.

Serão jogos diferentes, num jogo decisivo a característica muda totalmente. O Fortaleza é uma grande equipe do futebol brasileiro. Vamos jogar confrontos decisivos e temos que entender que a conquista de alguma coisa não cai do céu, você tem que se sacrificar e trabalhar por ela. O resultado hoje é doído, tomar um gol com 49 minutos, tendo a bola nos pés do ataque. Não precisava de rapidez, negocia a bola, mastiga a bola, faz a bola girar, deixa o time acomodar. Perdemos a bola e gol. O cara estava a dois metros de distância do cara, se sacrifica, vai lá e ajuda.

Agenda

O Timão, na 14° posição da tabela, volta a campo pelo Brasileirão na próxima segunda-feira (18) às 21h, na Neo Química Arena, contra o Grêmio pela 24° rodada do Brasileirão.