"A culpa é de todos", destaca Thiago Koloski, após derrota do Coritiba em casa

Coritiba e Bahia se enfrentaram nesta quinta-feira (14). A equipe de Thaigo Koloski saiu derrotada por 4 a 2 e afundou ainda mais na última colocação do Campeonato Brasileiro.

Na coletiva, o treinador tirou a culpa apenas do goleiro Luan Poli, que falhou em um dos gols levados. Thiago Koloski disse que todo o time errou e que em nenhum momento passou pela sua cabeça substituí-lo.

"Tiveram algumas falhas, mas não é só culpa dele. É culpa do clube, da equipe, do setor defensivo, do setor ofensivo. Em nenhum momento passou (pela cabeça de ser substituído). O Luan já brigou contra o rebaixamento, é experiente. Ele tem nossa confiança e, infelizmente, não foi a noite dele", respondeu o técnico.

O Coritiba saiu na frente do placar logo com um minuto de jogo. A vantagem não durou muito, quando aos 10 minutos, Rafael Ratão empatou a partida após uma falha total da zaga do Coxa. Thaciano virou ainda no primeiro tempo. No final, ainda deu tempo para Ademir fazer o terceiro.

No segundo tempo, Polli errou o chute para afastar a bola, que sobrou para Biel, que apenas empurrou para o gol aberto e transformou o resultado em goleada. No final, Andrey descontou para os mandantes.

O treinador comentou que o Coritiba tem que parar de levar gols em lances infantis e que a situação é extremamente difícil. "Existem situações que a parte tática não controla. O momento é extremamente difícil, complicado, com a pressão correta do torcedor. Temos que ter maturidade para que a gente pare de levar gols. O detalhe vem sangrando a gente. Estamos levando gols de formas bobas, infantis."

Ao final da partida, a torcida alviverde cobrou o elenco. Além de último colocado, a equipe tem a pior defesa do campeonato, com 46 gols levados em 22 jogos e apenas 14 pontos conquistados.

"Lógico que abala levar 4 a 2 em casa, diante da torcida. Temos que nos desculpar. A torcida não merece isso. Me coloco no lugar deles e sinto vergonha. Agora é hora de separar os homens dos meninos. Não tem mais para onde correr. Antes já era todo jogo uma final, agora piorou. Espero que os atletas possam assimilar essa pancada", completou o treinador.

O Coritiba agora tem uma semana de descanso e só volta a campo na próxima quinta-feira (21), quando a equipe paranaense enfrenta o Vasco fora de casa. A partida ocorre às 19h (horário de Brasília).