"Vitória para retomar a confiança", destaca Zé Ricardo, após estreia pelo Cruzeiro

A estreia d Zé Ricardo pelo Cruzeiro não poderia ter sido melhor. Na noite desta quinta-feira (14), a Raposa venceu o Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro e se afastou do Z-4 do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo, o treinador comentou sobre a importância dos três pontos.

“Foi importante a vitória num momento sensível para o clube, uma vitória para retomar a confiança. Parabéns ao grupo", disse o comandante do Cruzeiro.

Além disso, Zé Ricardo avaliou a partida de Nikão, autor do último gol cruzeirense: “É um jogador especial, sempre se destacou quando jogou contra mim. Ele consegue desempenhar grandes funções no nosso esquema.”

Zé fala sobre o grupo ter abraçado a chegada dele e enaltece comissão permanente: “O grupo foi muito solícito desde a minha chegada, agradeço a comissão permanente por ter aderido as minhas ideias. Aproveitamos os 7 dias para trabalhar muito intensamente. Fomos competentes em cada fase do jogo e podemos retomar a confiança individual, e coletiva. Agora é baixar a expectativa para gente poder trabalhar e seguir vencendo."

Perguntando sobre o que era preciso para virar a chave Zé respondeu: “Foi um trabalho intenso em todos os aspectos, nesses 7 dias. Precisávamos recuperar a confiança dos nossos atletas.”

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 29 pontos no Campeonato Brasileiro e subiu para a 10ª colocação do Brasileirão. Agora, a Raposa foca no Fluminense, onde vai enfrentar o time carioca na próxima quarta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.