Renato Gaúcho analisa derrota gremista contra o RB Bragantino: "Hoje fomos muito mal"

Na noite da última quinta-feira (14), o Grêmio enfrentou o RB Bragantino debaixo de chuva no Estádio Nabi Abi Chedid, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Imortal foi derrotado por 2 a 0 fora de seus domínios. João Pedro abriu o marcador após gol contra, Vitinho fechou o caixão e sacramentou o triunfo do Massa Bruta.

Além do tropeço longe de casa, o Tricolor Gaúcho chegou a marca de quatro partidas sem vencer como visitante pela Série A. Entretanto, os comandados de Renato Portaluppi permaneceram na 3ª posição com 39 pontos conquistados.

Após o apito final, o treinador gremista concedeu entrevista coletiva e foi questionado a respeito da atuação em campo, e projetou o restante da temporada.

"O time do Bragantino foi superior ao nosso o tempo todo, eles competiram. Foi avisado na preleção que era um time muito competitivo. Eles têm apenas uma derrota em casa. Nós entramos achando que nós iríamos ganhar o jogo na hora em que a gente quisesse. Hoje nós fomos muito mal, peço até desculpas para o nosso torcedor. Já conversei com o grupo no vestiário, amanhã vou conversar mais (...)".

O retrospecto nos duelos como visitante foi abordado pelo treinador. "Quando a gente deixa de fazer coisas, por exemplo, contra Vasco, Santos e Bragantino. Nós deixamos de fazer, nós perdemos os jogos. Por méritos do adversário, mas porque o meu time não competiu. A gente compete dentro da Arena, tem que competir fora. Mas, tem jogos que parece que não precisa competir, e ainda mais hoje o Bragantino que avisei bastante. A gente vai aprendendo com os erros, e os jogadores vão aprendendo com as oportunidades que tem, ou pegam, ou a fila anda, é simples".

O comandante do elenco gremista comentou sobre o próximo compromisso, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, casa do Timão. "Não vai faltar (competitividade). Hoje iam ter duas trocas com 15 minutos de jogo. Aí eu troco com 15 minutos, parece que estou jogando o jogador contra a torcida. Eu me segurei, contei até 10, mas o recado foi dado, da próxima vez com 10, 15, 20 minutos vai sair. Não competiu? Vai sair. Foi o que aconteceu hoje, esperei até o vestiário. Fui bonzinho, mas segunda-feira eu não vou ser. Eu não quero saber com quantos minutos, eu quero ganhar, quero brigar pelo título, se não dá eu quero a Libertadores direto, 99% pensa assim, então esse 1% não pode pensar diferente (...) ".

Agenda do Grêmio

O Tricolor volta aos gramados na próxima segunda-feira (18). O duelo será ante o Corinthians, em partida que está atrasada pelo Brasileirão. Os 90 minutos serão disputados no estádio alvinegro, em São Paulo. O pontapé inicial será dado às 21h (horário de Brasília).