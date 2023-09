António Oliveira lamenta primeiro tempo da equipe: "É evidente que entramos muito mal no jogo"

Na noite desta sexta-feira (15), na Arena Pantanal, o Cuiabá empatou com o América MG em 2 a 2 pela 23° rodada do Brasileirão. Depois da partida, o treinador do Dourado concedeu entrevista coletiva e falou sobre o resultado e desempenho da equipe.

Coletiva de António Oliveira

O Cuiabá saiu atrás no placar e logo aos 30 minutos da primeira etapa estava com um prejuízo de 2 a 0 no placar, a equipe, no entanto, conseguiu buscar o empate ainda no primeiro tempo. O comandante do Dourado, António Oliveira, deu suas explicações do porque a equipe sofreu tanto no primeiro recorte da partida.

De fato um jogo onde não iniciamos bem e pagamos o preço de depois não obtermos o resultado que nos propusemos para o jogo de hoje, que era ganhar os três pontos. É evidente que entramos muito mal no jogo, um início muito ruim de nossa parte, pouco competitivo, perdemos muitos duelos, deixamos que o adversário transitasse ofensivamente onde ele se torna forte. Fomos permissivos em situações que somos fortes.

O Cuiabá começou a reagir aos 35 minutos, quando Deyverson diminui em pênalti, e posteriormente, uma substituição feita por António foi muito importante para tornar a equipe mais ofensiva, e o comandante também falou sobre isso. Na ocasião, quem saiu foi o volante Fernando Sobral, que deu lugar a Denilson.

Depois fomos em busca, é evidente que fizemos alguns ajustes, quer do ponto de vista de posicionamentos ofensivos e defensivos que estavam errados ou que não estavam a ser tão rigorosos como costumam ser. Nos jogo depende muito disso, e acabamos por chegar ao empate.

Na segunda etapa, o Dourado foi bastante superior, teve mais volume de jogo, mas esbarrou na pontaria para passar a frente do marcador. Segundo António, os primeiros 30 minutos acabaram custando muito caro a equipe mato-grossense.

Na segunda parte, independente com onze ou com dez, o jogo só teve um sentido único, portanto acabamos por criar, não fomos tão eficazes como fomos na primeira parte. Tentamos de tudo, até acabamos sob o ponto de vista estrutural uma situação emergencial que eu pouco utilizo, que não gosto, colocar dois centroavantes, mas o jogo estava a pedir isso. Tivemos oportunidades, mas não fomos eficazes e pagamos o preço de 30 minutos ruins. Em alta competição, os erros pagam-se caros.

Depois de analisar o jogo, o técnico ainda falou sobre o fim da seca da equipe, que apenas perdia e não marcava gols há 4 partidas.

Eu acho que de acordo com a classificação das duas equipes, acabamos por perder dois pontos, sob o ponto de vista do que foi o jogo, acabamos por ganhar um ponto, pois foi uma equipe que estava perdendo por 2 a 0 e acaba por empatar. Quem é que acreditaria que depois do América fazer dois gols que o Cuiabá iria pelo menos chegar ao empate.

Agenda

Depois do empate como mandante, o Cuiabá concentra suas forças para enfrentar novamente uma equipe mineira, dessa vez o Atlético MG, na Arena MRV, a partida está marcada o próximo sábado (23) às 21h.