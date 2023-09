Flamengo e São Paulo iniciam disputa pelo título da Copa do Brasil

A primeira partida da final da Copa do Brasil acontecerá neste domingo (17), às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Flamengo e São Paulo se enfrentam visando o título de uma das competições mais importantes da temporada.

Pela primeira vez, a final será em um domingo. A explicação se deve a uma questão comercial. Júlio Avelar, Diretor de Competições da CBF, comentou sobre a escolha.

"A tarde de domingo é o horário nobre do futebol brasileiro. Com os jogos da final realizados no domingo, a Copa do Brasil fica mais atrativa e interessante para todos os envolvidos e mexe com a economia. É melhor para o torcedor, que poderá se programar para viajar e acompanhar o time, ou até mesmo fazer sua festa em casa. E também é melhor para os parceiros comerciais, que poderão explorar as finais como eventos ainda maiores ao longo do fim de semana."

Histórico nas decisões da competição

O Rubro Negro chega a sua nona decisão e busca o quinto título em sua história. No ano passado os cariocas foram campeões quando bateram o Corinthians nas penalidades, depois de empatar os dois jogos. No ano de 2023 buscam repetir o feito e levantar a taça de novo em cima de um clube paulista.

O Tricolor Paulista chega a final depois de 23 anos e a sua segunda na história. A primeira vez foi quando o clube enfrentou o Cruzeiro em 2000, naquela ocasião a equipe saiu derrotada. Agora tenta seu título inédito e tendo o fator chave na temporada que é de poder decidir o jogo em sua casa, diferente do que aconteceu contra o time mineiro.

Como chegam os times?

O Flamengo chega para esta partida pressionado e em meio a crises internas. Na última rodada, o clube carioca perdeu em casa por 3 a 0 contra o Athletico Paranaense. No atual ano, o time não coleciona bons momentos, perdeu os títulos do Campeonato Carioca e da Recopa Sul-Americana para o rival Fluminense e Indepiendente Del Valle. Além disso foi eliminado, de virada, para o Olimpia nas oitavas de final da Libertadores. Esse pode ser a última esperança de título na temporada.

Já o São Paulo chega em um momento mais favorável com a torcida. O começo de temporada ruim, sendo eliminado de maneira precoce no Campeonato Paulista contra o Água Santa e apresentando um mal desempenho, não traziam muita esperança para os torcedores. Porém depois da chegada de Dorival JR como técnico, a equipe encaixou e chegou a grande final tendo confiança de um possível título inédito neste ano.

Foto: Divulgação/SãoPaulo

Flamengo - Jorge Sampaoli

Depois da derrota na última quarta feira contra o Furacão, os jogadores se juntaram no auditório, na sexta feira, para uma reunião apenas com os atletas. Por este motivo o treino que havia sido marcado para as 10h foi atrasado em uma hora. Além da reunião com os atletas também houve uma reunião entre o presidente Rodolfo Landim e o técnico argentino.

O último treino comandado pelo treinador foi neste sábado de manhã. O argentino testou um ataque que nunca usou no comando com Pedro, Gabriel e Bruno Henrique. Este trio havia sido testado durante a Data FIFA, porém não chegou a ser utilizado na última partida.

Para a partida de amanhã, além da volta de Bruno Henrique, que estava suspenso no Brasileirão, Pulgar e Ayrton Lucas também voltam e devem entrar como titulares. O treinador só divulga sua escalação no dia de jogo, porém o time que pode vir a campo dever ser: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Vitor Hugo, Gerson, Gabriel, Bruno Henrique e Pedro.

Em fases finais de recuperação, Luiz Araújo e Arrascaeta já fizeram atividades em campo, mas não com o grupo ainda. Os planejamento é de que ambos possam ser utilizados no jogo da volta.

São Paulo - Dorival Junior

O último treino do São Paulo contou com um enorme apoio da torcida em frente ao CT. A equipe fez seu último treino hoje, ainda em São Paulo, e depois embarcou rumo ao Rio de Janeiro.

Dorival tem apenas um problema para escalar o time para a final. O zagueiro equatoriano Arboleda sentiu enquanto estava na seleção e virou dúvida, apesar disso o jogador chegou a treinar e foi relacionado para a partida. Caso não jogue quem deve iniciar é Diego Costa, Alan Franco também disputa a vaga.

Welligton também pode entrar na vaga de Caio Paulista. Depois de ter sua transferência para o clube russo melada, pode ser utilizado na equipe de Dorival JR.

Dessa forma a equipe titular do Tricolor Paulista deve ser: Rafael; Rafinha, Diego Costa (Arboleda), Beraldo e Caio Paulista (Welington); Pablo Maia, Alisson, Welington Rato e Lucas; Luciano e Calleri.