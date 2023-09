Fabian Bustos valoriza empate do América-MG: "Ponto valioso"

Em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o América-MG empatou com o Cuiabá em 2 a 2, fora de casa. O Coelho chegou a abrir dois gols de vantagem no placar, mas sofreu o empate.

Após a partida, o técnico Fabián Bustos concedeu entrevista coletiva.

O treinador comentou sobre o bom início de jogo de sua equipe.

“Um primeiro tempo muito bom, creio que dominamos uma boa equipe. Os primeiros 30 minutos muito bem, anulamos a criação coletiva do rival e criamos muito perigo, além dos dois gols.”

Bustos também avaliou os erros recorrentes que acabam prejudicando o time.

“Hoje, tivemos dois erros pontuais, onde colocamos o rival de volta no jogo. Desde antes de minha chegada, estamos tomando muitos gols por erros na saída. Mas também temos que dar méritos a equipe rival, que tentou e buscou incomodar.”

O comandante argentino fez questão de valorizar a melhora do time mineiro.

“Creio que a sequência é positiva, sete pontos dentre nove. Antes, havíamos vencido duas entre vinte partidas. O time não vai se abalar, acredito que esse ponto é valioso, e agora teremos jogos valiosos.”

Calendário

O América volta a campo na terça-feira (19) pela 24ª rodada do Brasileirão, quando enfrenta o RB Bragantino, em casa, às 21h30.