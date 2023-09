Goleada histórica, clássico com Flu e duelos pesados; relembre campanha do Flamengo na Copa do Brasil

Na tarde deste domingo (16), às 16h (horário de Brasília), o Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

O jogo de volta será disputado no domingo (24), também às 16h, no Morumbi. No entanto, a jornada do tetracampeão da competição para chegar até aqui não foi fácil. Vamos relembrar o percurso do Mengão até a final?

Terceira fase

O Flamengo entrou na competição já na terceira fase e enfrentou o Maringá, do Paraná. No jogo de ida, houve um susto: 2 a 0 para o time paranaense e uma péssima atuação da equipe, o que gerou protestos dos torcedores.

No entanto, no jogo da volta, no Maracanã, o Rubro-Negro devolveu o placar com juros: um histórico 8 a 2, com direito a quatro gols do centroavante Pedro. Com a vitória, a equipe venceu com um placar agregado de 8 a 4 e avançou para a próxima fase.

Fla-Flu

Nas oitavas de final, a equipe já comandada por Jorge Sampaoli encontrou um grande rival pela frente: o Fluminense. Ambas as equipes vêm protagonizando grandes jogos e decisões ao longo dos últimos anos, inclusive decidindo os dois últimos Campeonatos Cariocas (ganhos pelo Flu). Assim, o confronto prometia uma alta dose de rivalidade.

No jogo da ida, houve um empate em 0 a 0 no Maracanã, em uma partida na qual o Flamengo não tinha o mando de campo, mas teve um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo. Portanto, a definição do classificado ficou para o jogo da volta.

No segundo jogo, com uma linda festa da torcida rubro-negra, o Flamengo venceu por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Gabriel Barbosa, dando o troco pela derrota sofrida no campeonato carioca e garantindo sua vaga nas quartas de final.

Quartas de Final

Em mais um confronto marcado por uma grande rivalidade recente, o Flamengo enfrentou o Athletico-PR. Ambas as equipes protagonizam e trocam eliminações uma para a outra em decisões de mata-mata desde 2013, quando se enfrentaram pela primeira vez na Copa do Brasil.

Naquela ocasião, os times se encontraram na final da competição, e o rubro-negro vencedor foi justamente o carioca, conquistando o título no Maracanã.

Em 2019, o Athletico, que viria a se sagrar campeão da competição naquele ano, deu o troco. Eliminou o Flamengo nos pênaltis, em pleno Maracanã. Os rubro-negros chegaram até a final da Libertadores em 2022, também vencida pelo Flamengo.

Neste ano, o Flamengo também levou a melhor nos dois jogos. Na partida de ida, venceu por 2 a 1 no Maracanã. Na volta, venceu por 2 a 0 na Ligga Arena e carimbou sua passagem para as semifinais.

Reencontro com Renato Gaúcho

Mais uma vez, uma história recente envolvendo a equipe carioca: Grêmio e Renato Gaúcho. O ex-treinador do Flamengo já sofreu uma grande derrota para a equipe carioca, por 5 a 0, na Libertadores de 2019, quando também comandava o Grêmio.

No entanto, a revanche não se concretizou, com vitória do Flamengo em ambos os jogos. Na partida de ida, em Porto Alegre, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0. Na volta, no Maracanã, foi uma vitória por 1 a 0 com gol de Arrascaeta. Assim, a equipe de Arrascaeta, Gabriel e companhia disputará a final.

A decisão

A final, por ironia do destino, também reserva uma grande história para o torcedor flamenguista: o São Paulo de Dorival Júnior.

O treinador, agora no tricolor paulista, era o técnico do Flamengo em 2022, quando a equipe conquistou a Libertadores e a própria Copa do Brasil. No entanto, acabou deixando o cargo para a entrada de Vítor Pereira, o que até hoje é motivo de descontentamento entre os torcedores.

Será que o Flamengo passará por cima de mais um grande personagem de sua história recente, ou Dorival Júnior concluirá uma das maiores reviravoltas do futebol brasileiro?