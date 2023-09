Flamengo chega à nona final da Copa do Brasil com um retrospecto equilibrado; veja o histórico

O Flamengo entra no gramado do Maracanã neste domingo (17), às 16h (horário de Brasília), pela nona vez em sua história para jogar uma final da Copa do Brasil. O rival desta vez é inédito: o São Paulo. Além dos quatro troféus na galeria, o Rubro-Negro conta com uma vasta experiência em finais da competição como trunfo para enfrentar o Tricolor do Morumbi, que busca sua primeira conquista.

Foram oito decisões na história, com um aproveitamento de 50% nelas. Contra o São Paulo, o Flamengo tentará melhorar esse dado histórico. Para conhecer melhor o desempenho do Mengão, separamos um resumo de todas as finais disputadas pelo Rubro-Negro até agora. Confira.



1990 - Flamengo x Goiás (campeão)

Na segunda final da história da Copa do Brasil (a competição começou em 1989), o Flamengo chegou lá e já se tornou campeão. O time, que tinha craques como Renato Gaúcho, Júnior e Zinho, passou por Capelense-AL, Taguatinga, Bahia e Náutico até chegar à final contra o Goiás. No primeiro jogo, em Juiz de Fora, com mando do Flamengo, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 com um gol de Fernando. Um empate sem gols no Serra Dourada garantiu o primeiro título do Flamengo.

1997 - Flamengo x Grêmio (vice)



Sete anos depois, o Flamengo foi em busca do bicampeonato. No entanto, o adversário era indigesto. O Grêmio vinha de um título do Campeonato Brasileiro no ano anterior e, dois anos antes, havia conquistado a Libertadores. No entanto, o Mengão contava com alguns jogadores de renome, como Romário, Sávio e Athirson. Mas não foi suficiente. O primeiro jogo no Olímpico, em Porto Alegre, terminou em 0 a 0. Na volta, em um Maracanã com mais de 90 mil pessoas, um empate em 2 a 2 deu o título ao Tricolor Gaúcho pelo critério do gol marcado fora de casa.

2003 - Flamengo x Cruzeiro (vice)



Se o adversário era difícil em 1997, o de 2003 era praticamente impossível: o grande Cruzeiro de Alex e Luxemburgo. Até hoje, aquele é o único time a vencer o estadual, a Copa do Brasil e o Brasileirão no mesmo ano. No entanto, o Flamengo tinha em seu elenco algumas armas, como Edilson Capetinha e o goleiro Julio César. Mas não foi suficiente. No jogo de ida, empatou em 1 a 1 no Maracanã, e na volta, no Mineirão, o Time Celeste venceu por 3 a 1.

2004 - Flamengo x Santo André (vice)



Se no ano anterior apostar em uma vitória do Flamengo não era algo muito seguro, em 2004 tudo levava a crer que o Rubro-Negro, já em sua quarta final, faturaria o bicampeonato. Mas o futebol é ilógico. Depois de passar por CRB, Tupi-MG, Santa Cruz, Grêmio e Vitória, o Flamengo de Abel Braga enfrentaria a grande surpresa do campeonato, o até então pouco conhecido Santo André. O primeiro jogo, no antigo Palestra Itália, terminou empatado em 2 a 2. Na volta, em um Maracanã com mais de 70 mil pessoas, o time do ABC surpreendeu o Brasil e venceu por 2 a 0, com gols de Sandro Gaúcho e Elvis.

2006 - Flamengo x Vasco (campeão)



Para deixar para trás o vexame de dois anos antes, o Flamengo teria pela frente nada mais, nada menos do que seu maior rival, o Vasco da Gama. Mas, quem esperava dois jogos equilibrados, viu um Flamengo dominante vencer os dois confrontos. O primeiro terminou 2 a 0, no Maracanã, com gols do xodó Obina e Luizão. O segundo, no mesmo estádio, terminou 1 a 0 para o Rubro-Negro, com um gol de Juan, dando assim ao Flamengo o segundo título da Copa do Brasil.

2013 - Flamengo x Athletico Paranaense (campeão)



Se em 2006 o xodó era Obina, o de 2013 era o também folclórico Hernane Brocador. O centroavante marcou oito gols naquele torneio e ajudou o Flamengo a passar por Remo, Campinense, ASA, Cruzeiro, Botafogo e Goiás até chegar à final contra o Athletico. No jogo de ida, na Vila Capanema, terminou em 1 a 1. Na volta, no Maracanã, com grandes atuações de Elias, Hernane e Luiz Antônio, o Flamengo marcou dois gols no final do segundo tempo, venceu por 2 a 0 e conquistou o tricampeonato.

2017 - Flamengo x Cruzeiro (vice)



Em revanche contra o time que havia tirado o troféu da Gávea em 2003, o Rubro-Negro tinha melhores condições do que 14 anos antes. O time, que era o embrião da construção dos poderosos elencos dos anos seguintes, contava com Diego Ribas, William Arão, os já promissores Lucas Paquetá e Vinícius Júnior, além do centroavante Paolo Guerrero. No jogo de ida, houve empate por 1 a 1 no Maracanã. Na volta, após um 0 a 0, a partida foi para os pênaltis, mas a Raposa levou a melhor e venceu por 5 a 3. A disputa de penalidades ficou marcada pela atuação do goleiro Alex Muralha, que pulou para o mesmo lado em todas as batidas.

2022 = Flamengo x Corinthians (campeão)

Vindo de quatro vices e três títulos, no ano passado o Flamengo conseguiu equilibrar o desempenho. Mas foi sofrido. Depois de dois empates contra o Timão, o primeiro em 0 a 0 na Arena Corinthians e o segundo em 1 a 1 no Maracanã, a partida foi para as penalidades. Depois de oito cobranças para cada lado, coube a mais um jogador folclórico da Gávea fazer história. O lateral Rodinei bateu o pênalti decisivo e garantiu o quarto troféu para a galeria Rubro-Negra.

Agora, o Flamengo tentará mais um título da Copa do Brasil. O Mengão encara o São Paulo neste domingo (17), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela ida do torneio nacional.