Dois clássicos paulistas e disputa por pênaltis; relembre campanha do São Paulo na Copa do Brasil

O São Paulo está na final da Copa do Brasil pela segunda vez na história, no qual vai enfrentar o Flamengo na decisão. No próximo domingo (17), o Tricolor do Morumbi enfrenta a equipe carioca no primeiro jogo no Maracanã, às 16h (horário de Brasília). Durante a campanha, o time comandado por Dorival Júnior enfrentou o Palmeiras e o Corinthians, além de uma disputa por pênaltis contra o Sport.

Ituano na terceira fase

O primeiro jogo foi no Morumbi, onde as equipes empataram por 0 a 0 em uma partida morna. Já o jogo da volta foi marcado pela estreia do técnico Dorival Júnior em sua segunda passagem pelo clube. O Tricolor paulista venceu a equipe de Itu com um gol de Welington Rato e avançou para as oitavas de final, onde enfrentou o Sport.

Sport nas oitavas de final

A partida de ida das oitavas de final foi na Ilha do Retiro, e o São Paulo conseguiu uma ótima vantagem, vencendo a equipe pernambucana por 2 a 0, com gols de Luciano e Marcos Paulo, levando um ótimo placar para decidir diante de sua torcida no Morumbi. Na partida de volta, a equipe paulista foi surpreendida pelo Sport e, mesmo em sua casa, perdeu por 3 a 1, o que acabou levando a partida para a decisão por pênaltis. Os gols da equipe pernambucana foram marcados por Cassiano uma vez e Sabino duas vezes. Pelo Tricolor, o autor do gol foi Michel Araújo. Em disputa de pênaltis, os são-paulinos triunfaram por 5 a 3 e avançaram de fase.

Primeiro clássico e duelo diante do Palmeiras

As quartas de final reservaram aos amantes do futebol um choque rei. Enfrentar o Palmeiras num Mata-Mata em teoria é ruim mas não para o Soberano. Coincidentemente o São Paulo havia eliminado o rival dessa mesma competição no ano de 2022. Porém pelas oitavas de final após vencer nos pênaltis por 4 a 3. O primeiro jogo foi no Morumbi diante de seus torcedores o tricolor paulista fez um jogo truncado porém largou com vantagem vencendo por 1 a 0 com gol de Rafinha.

A decisão da vaga para as Semis foi no Allianz Parque e o Soberano tinha um objetivo claro Repetir o feito de 2022 e eliminar o rival alviverde em pleno Allianz Parque E conseguiram. Mesmo saindo atrás do placar quando Piquerez marcou o gol para os palmeirenses o tricolor virou o jogo e venceu por 2 a 1 com gols de Caio Paulista e David avançando às semifinais e sabendo que teria outro clássico pela frente

Segundo clássico e muita emoção contra o Corinthians

Os dois Majestosos que definiram um dos finalistas foram de tirar o fôlego. O jogo de ida foi na Neo Química Arena, estádio onde o tricolor enfrenta o incômodo tabu de nunca ter vencido o Corinthians. São 18 jogos, com 11 vitórias do Timão e 7 empates. E não foi nas semifinais que o São Paulo quebrou o tabu. Os tricolores viram o rival vencer o jogo, em grande partida de Renato Augusto, que marcou os dois gols para o Corinthians.

O gol do São Paulo foi um gol contra de Cássio, ocasionado pelo ex-corintiano Luciano. O atacante tricolor foi o protagonista de uma polêmica por chutar a bandeirinha de escanteio do adversário e comemorar na frente da torcida rival. Luciano levou cartão amarelo e acabou desfalcando a equipe para o jogo da volta.

A ausência de Luciano não foi sentida no jogo decisivo das semifinais, pois durante as semanas de preparação para o jogo da volta, a diretoria tricolor anunciou dois grandes reforços: o meia colombiano James Rodríguez, artilheiro da Copa do Mundo de 2014 realizada no Brasil, e o retorno do ídolo Lucas Moura, campeão da Sul-Americana em 2012, último grande título do clube. Em contrapartida, os corintianos perderam um dos destaques da equipe. Roger Guedes se transferiu para o Al-Rayyan do Catar antes da decisão.

Embalado pela torcida e pelas contratações, o São Paulo reverteu a desvantagem já no primeiro tempo. O Tricolor se impôs, não deixou o rival alvinegro respirar e venceu o jogo por 2 a 0, com gols de Welington Rato e Lucas Moura. Mesmo passando sufoco no fim da partida, o tricolor paulista segurou o resultado e avançou para a grande final da Copa do Brasil em 2023.

Segunda final e confronto contra adversário experiente

Os Rubro-negros são os atuais campeões da competição e eliminaram os paulistas nas semifinais de 2022. O Tricolor busca dar o troco em grande estilo. O jogo também reserva uma jornada digna de um filme, isso porque Dorival Júnior, hoje técnico do São Paulo, foi o treinador que levantou a taça pelo Flamengo no ano passado. No fim de 2022, no entanto, Dorival foi demitido pela diretoria do clube carioca. Sem dúvidas, seria especial para o Dorival ser tricampeão do torneio vencendo seu ex-clube.