Botafogo-SP volta a vencer e quebra sequência de seis jogos invicto do Atlético-GO pela Série B

Neste sábado (16) o Botafogo-SP venceu, em casa, o Atlético-GO, no Estádio Santa Cruz, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Serie B. A equipe de Ribeirão Preto venceu o time da casa pelo placar de 1 a 0, com gol de Jean Victor.

Primeiro Tempo

A primeira etapa foi muito truncado e de forte marcação entre as equipes e com poucas chances de gol, mas o time paulista jogou melhor.

Aos 19 minutos, o Tricolor acertou a trave com Édson Cariús, mas o atacante estava em posição irregular.

Aos 27 minutos, saiu o único gol da partida, em contra-ataque com toques rápidos, Madruga lançou o lateral-esquerdo Jean Victor, que dominou e chutou para abrir o placar.

Segundo Tempo

A segunda etapa começou mais agitada. Logo de cara, aos cinco minutos, o atacante do Atletico-GO, Luiz Fernando, arriscou de fora da área e Matheus Albino espalmou.

No minuto 10, Ivonei acertou a trave após chute da entrada da área e quase ampliou para o Botafogo-SP.

Com placar à favor, o Pantera marcava bem e impedia o Dragão de chegar com perigo, ao mesmo tempo esperava o momento certo pra sair no contra-ataque.

No final da partida, o Atlético-GO bem que pressionou com mais posse, mas sem efetividade e não conseguiu causar riscos aos donos da casa.

Nos acréscimos, em rápido contra-ataque a bola chegou em Shaylon, que arriscou da entra da área e a bola passou muito perto do gol.

Na sequência, Edson Carioca ficou cara a cara com o goleiro Ronaldo e perdeu a última oportunidade da partida para marcar o segundo dos visitantes.

Próximos Confrontos

As duas equipes voltam a campo na próxima pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Na sexta-feira (22) o Atlético-GO recebe o Criciúma, às 21h30, no estádio Antonio Accioly. No sábado (23) o Botafogo-SP vai enfrentar o Tombense, fora de casa, no estádio Soares de Azevedo, às 18h.