Juventude volta ao G-4 da Série B com vitória convincente sobre o CRB

O Juventude deu um importante passo em direção ao seu objetivo de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer o CRB por 3 a 1, em partida válida pela 28ª rodada da Série B. Com gols de Gabriel Taliari, David e Jean Irmer, o time gaúcho retomou sua posição no G-4, ao menos de forma provisória, após um período de resultados adversos.

Juventude começa com ineficiência na possa de bola

A primeira etapa da partida foi caracterizada pela falta de emoção e chances de gol. O Juventude teve maior posse de bola, mas não conseguiu transformar seu controle em oportunidades claras de gol. A única jogada de destaque ocorreu aos 41 minutos, quando David recebeu pela esquerda e tentou um chute forte, que passou por cima do gol. Enquanto isso, o CRB conseguiu neutralizar os avanços do adversário, mas não conseguiu criar finalizações no alvo.

Gabriel Taliari abre o placar

O segundo tempo trouxe um Juventude mais determinado, buscando a vitória. Aos 17 minutos, após um escanteio, a sorte sorriu para o Ju quando a bola bateu no braço de Hereda na área, resultando em um pênalti marcado pelo árbitro. Gabriel Taliari converteu a cobrança com precisão e abriu o placar para os donos da casa.

Juventude amplia o placar e garante a vitória

O segundo gol do Juventude veio aos 29 minutos, quando David recebeu a bola com espaço pela esquerda, cortou para o meio e disparou um chute certeiro, ampliando a vantagem. A equipe gaúcha não parou por aí e, aos 45 minutos, Jean Irmer aproveitou o rebote do goleiro para empurrar a bola para as redes. O CRB conseguiu marcar um gol de honra nos acréscimos, com Falcão, mas já era tarde demais para uma reação.

Classificação e próximos jogos

Com essa vitória, o Juventude recuperou a terceira posição na tabela, somando agora 47 pontos, à frente do Guarani pelo número de vitórias. A equipe alviverde agora torce contra o Guarani e o Novorizontino, que têm 45 pontos e ainda jogarão na rodada, para manter sua posição no grupo de acesso à Série A. Por outro lado, o CRB permanece em nono lugar, com 42 pontos.

Na próxima rodada, o CRB receberá o Guarani no estádio Rei Pelé, às 17h do sábado (23). Enquanto isso, o Juventude só entrará em campo na segunda-feira (25), quando enfrentará o Avaí na Ressacada, às 18h30.