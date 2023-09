Vasco busca grande vitória sobre o Fluminense em clássico intenso pelo Brasileirão

O torcedor presente no Nilton Santos neste sábado (16) presenciou um grande clássico entre Vasco e Fluminense pelo Brasileirão, e o Cruzmaltino foi que levou a melhor no final. O placar ficou em 4 a 2 para o time de casa no jogo pela 23ª rodada.

Apesar de ter uma campanha bem pior que a do oponente até aqui, o time vascaíno levou os três pontos e ganhou mais esperanças para sair da zona de rebaixamento, chegando a 23 pontos. Na outra ponta, o Fluminense segue com 38 em sexto lugar.

Vitória crucial

Cinco dos seis gols da partida saíram no segundo tempo, enquanto que a primeira metade foi mais calma no ataque, tendo muitas faltas. Ainda assim, a rede já balançou aos 23' a favor do Vasco. Rossi cruzou da direita e Praxedes subiu mais que todo mundo na primeira trave para testar firme no canto esquerdo do gol.

Depois do intervalo, três tentos saíram logo nos primeiros dez minutos. Aos 2', Guga rolou para Marcelo na grande área pela direita após bate e rebate, e o lateral soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o jogo.

Já aos 5', Veggeti ganhou no alto na primeira trave após cobrança de escanteio da direita e mandou para o fundo do gol para colocar o Cruzmaltino na frente mais uma vez. Porém, o empate veio novamente cinco minutos depois. Em bela troca de passes do Tricolor, André achou Guga na ponta direita e ele lançou direto na grande área para Lima, que bateu de primeira e igualou o marcador de novo.

A partida seguiu intensa daquele momento em diante, mas apenas o time da casa marcou. Aos 30', a defesa do Fluminense se confundiu na troca de passes e deixou a bola com Gabriel PEC livre na frente do gol para deixar o seu primeiro. Ele voltou a balançar as redes aos 39', quando Vegetti ajeitou de cabeça na segunda trave após lançamento da direita na área, e Gabriel completou no meio do gol.

O que vem por aí

Na próxima rodada, o Fluminense será o anfitrião contra o Cruzeiro no Maracanã e o Vasco receberá o Coritiba em São Januário. Os jogos acontecem na quarta (20) e na quinta (21), respectivamente.