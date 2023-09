Sampaoli reconhece falta de intensidade no Flamengo e explica saída de campo antecipada

Neste domingo (17), o Flamengo não conseguiu aproveitar a festa dos mais de 60 mil torcedores presentes no Maracanã e foi derrotado pelo São Paulo, por 1 a 0, na primeira partida da decisão da Copa do Brasil.

Jonathan Calleri foi o responsável pelo gol que definiu a partida no Rio de Janeiro em um primeiro tempo absolutamente controlado pelo São Paulo. Na etapa complementar, o rubro-negro permaneceu mais tempo com a posse de bola, mas não transformou em chances reais de gol.

Sampaoli tenta contornar a crise

Em entrevista coletiva pós-jogo, Jorge Sampaoli falou sobre alguns aspectos que envolveram a partida. O primeiro questionamento consistiu na escalação com três atacantes, uma estratégia que não mostrou nenhuma efetividade contra o adversário.

"Nós planejamos muito esse jogo. Tivemos muita atenção e planejamento da estrutura. Pensamos que o time carente de gols precisava de jogadores que tivessem essa capacidade. Normalmente, jogo com extremos abertos. Não tinha na direita. Então coloquei o Gabriel para aproveitar o trio de ataque. Mas não teve conexões."

"A única dúvida que tinha no jogo era tirar um atacante e colocar Everton Ribeiro ou um volante. Sinceramente, optei por colocar um volante ofensivo. Pensei: um jogo no Maracanã, pensei muito em como o time teve o domínio no segundo tempo e tenho três atacantes com muito gol. Isso que pensei e imaginei antes de armar esta escalação. Mas não resultou.

"No primeiro tempo o time foi muito impreciso, muito nervoso. Não teve capacidade, inclusive individual. Foi difícil chegar ao campo do rival, porque a bola estava sempre em disputa. Parece que foi um primeiro tempo muito baixo do time."

Além disso, o técnico argentino também falou sobre a superioridade que a equipe de Dorival Júnior conseguiu exercer principalmente no primeiro tempo. No entanto, Sampaoli acredita que o rubro-negro teve volume de jogo no campo ofensivo, mas falhou na qualidade das finalizações.

"O São Paulo propôs duelos. Não nos deixou jogar, não teve imprecisões no primeiro tempo. No segundo tempo, o time jogou mais plantado no campo. Sinceramente, não posso saber se uma coisa condiciona a outra. O Flamengo teve volume, mas foi impreciso no último terço, faltou clareza. O São Paulo foi melhor nos duelos. Mas é uma final. O resultado foi a precisão de um time e imprecisão de outro."

Sampaoli também falou sobre algumas atitudes que teve durante a partida após questionamentos sobre a saída de campo antes do final do primeiro tempo e o chute nas grades que separavam os vestiários após o apito final, imagem flagrada pela transmissão da TV Globo. Em relação à saída antes do primeiro tempo ser encerrado, o técnico colocou a responsabilidade no quarto árbitro.

"Meu nervosismo está relacionado com meu sentimento com o que acontece no campo. Não anterior. Eu fui antes embora porque o quarto árbitro disse que acabou. Por isso fui embora."

Por fim, o treinador também foi abordado em relação à falta de intensidade da equipe durante a final e em outras partidas do Flamengo. Sampaoli reconheceu que não conseguiu realizar um bom trabalho até o momento, mas acredita que ainda existe momento para isso.

"Tento escalar sempre os melhores. Creio que muitas posições são repetidas muitas vezes. Em outros lugares variei mesmo. É um time que não precisa se entrosar, porque eles já se conhecem e jogam juntos há muito tempo. Mas temos que seguir para que esse entrosamento se mostre."

"Não consegui o que fiz nos outros times ainda colocar a maneira de sentir o futebol em um ano difícil do Flamengo. Chegamos aqui com um crise com muitas finais perdidas. Tentei implantar um DNA. Continua sendo minha responsabilidade. Sigo tentando até aqui. Estamos longe dos times que já tive e que pretendo."

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (20), diante do Goiás, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão na Serrinha. No próximo domingo, dia 24 de setembro, o rubro-negro decide a Copa do Brasil contra o São Paulo, no Morumbi.