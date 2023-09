Rafinha enfatiza clima no Maracanã e valoriza vitória sobre Flamengo: "É muito difícil jogar aqui"

O São Paulo foi ao Rio de Janeiro buscando um resultado que o mantivesse na disputa do título da Copa do Brasil, para o jogo de volta no Morumbi. Em pleno Maracanã o que aconteceu foi um domínio total dos paulistas na primeira etapa.

Já na segunda parte do jogo o Flamengo se mostrou superior tendo uma posse de bola de mais de 50%. O jogo terminou 1 a 0 para o time da capital paulista com gol de cabeça do argentino Calleri. E na saída de campo, quem comentou um pouco mais sobre o jogo foi o lateral são-paulino Rafinha.

Fala Rafinha!

Para o lateral direito Tricolor a equipe foi bem preparada pelo seu treinador e ressaltou que há uma dificuldade de qualquer clube em jogar contra o Flamengo no Maracanã. "O Dorival preparou o time muito bem, sabemos da força do Flamengo, conheço bem, estive aqui, uma equipe poderosa, muito forte, todo jogador tem qualidade gigante. A gente se comportou muito bem, parabéns à nossa equipe. É muito difícil jogar aqui. O Maraca estava lindo, isso é prazeroso, estamos contentes de ter conquistado a vitória, mas isso não significa nada, tem mais 90 minutos, temos que fazer outro jogo como hoje, impecável, para sair com o título."

Ainda fez questão de pedir calma aos torcedores e companheiros de clube, pois a copa ainda não está decidida, porém encaminhada: "É sempre bom vencer, ainda mais se tratando de uma decisão. Mas deixa a euforia para o nosso torcedor, temos que trabalhar muito. Quando todo mundo trabalha e corre, nosso coletivo é forte".

"O grupo tem uma união forte, temos a semana inteira para o Dorival preparar o time, deixa a euforia para o torcedor. Corremos por ele hoje. Eles fizeram uma caminhada saindo do CT da Barra Funda. Eu sabia da força da torcida do São Paulo, mas o que fizeram ontem foi surreal, a gente fica feliz, podemos hoje corresponder ao torcedor", completou o lateral.

Sequência

A próxima partida do São Paulo será na quarta-feira (20), contra o Fortaleza, no Morumbi, a partir das 21H30. Esse confronto é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Jogo crucial para a equipe do Morumbi decidir como será o seu final de campeonato. Se vai brigar para não cair, ou tentar buscar uma vaga de Libertadores em uma 6ª posição na tabela. O que levaria o Tricolor do Morumbi a disputar uma fase preliminar da competição internacional de maior expressão na América do Sul.