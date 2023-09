Dorival valoriza vitória na final, mas mantém pés no chão: "Sei que teremos de fazer muito mais"

Flamengo e São Paulo fizeram neste domingo (17), no Maracanã, o duelo de ida em partida válida pela final da Copa do Brasil. O tricolor paulista levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Calleri, ainda no primeiro tempo. Em coletiva, Dorival valorizou a vitória mas destacou que o adversário é um time capaz de vencer no Morumbi.

Fala Dorival!

"Foi um jogo intenso e muito bem realizado por todos, mas foi só a primeira etapa de um jogo de 180 minutos. Não podemos nos esquecer quem está do lado de lá, a qualidade deste grupo, que conheço bem. Sei que teremos de fazer muito mais para fazer o resultado dentro do Morumbi."

A equipe São Paulina teve grande atuação no jogo de ida da final e não sofreu com o poder de fogo do Flamengo. O clube saiu com a vantagem, mas o técnico destaca que a vantagem não é suficiente para relaxar, e destaca que o campeonato ainda está em aberto.

"O campeonato não está definido. Eu conheço o adversário que está do lado de lá. Temos que ter muitos cuidados e correr muito mais do que corremos hoje se quisermos realmente lutar por esta competição, que seria muito importante para o clube. Nossa preparação terá que ser superior."

Dorival ainda respondeu sobre como os jogadores celebraram a vitória no vestiário, e fez questão de deixar claro que os seus comandados têm compreensão de que a decisão ainda não acabou.

"Foi tudo bem tranquilo, equilibrado. Naturalmente com alegria pela vitória, reconhecendo a força do adversário e a entrega que tivemos. É uma satisfação que não passa de hoje. Amanhã já estaremos dentro do CT, trabalhando para ter uma equipe competitiva no meio de semana e no domingo ter uma equipe preparada para um jogo de tamanha importância."

Perguntado sobre o trabalho no São Paulo, Dorival enfatizou a importância do resgate da autoestima do clube, do torcedor e dos jogadores.

"A maior conquista dessa equipe até agora não é no sentido técnico, mas o resgate da confiança e da alegria do são-paulino. De ver a equipe enfrentar toda e qualquer situação. É um processo. Seis meses atrás essa equipe estava sendo muito contestada, agredida em todos os sentidos, com palavras, com xingamentos, uma desconfiança de todos. Eles conseguiram resgatar a alegria e a confiança do torcedor, e isso não tem preço."

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (20), contra o Fortaleza, no Morumbi, pelo Brasileirão. A partida de volta da Copa do Brasil será no domingo (24), às 16h.