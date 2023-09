Luxemburgo elogia Corinthians em jogo de muitos gols com o Grêmio

O Corinthians enfrentou o Grêmio e ficou no empate em 4 a 4 diante dos tricolores. Após o jogo, Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva analisando os detalhes do confronto.

Primeiramente Luxemburgo colocou o jogo como um presente ao futebol brasileiro, no sentido de ser um jogo que proporcionou recorde de gols do Campeonato Brasileiro 2023.

"Primeiro que temos salientar que foi um grande jogo, as duas equipes buscaram ganhar, não tiveram preocupação de só se defender. Foi um jogo de cinco contra cinco praticamente, vertical o tempo todinho, um jogo que nós gostamos no futebol brasileiro."

O treinador também criticou a defesa alvinegra por um desempenho como equipe, citando que todos os atletas, não só o setor defensivo é o culpado.

"Antigamente vocês falavam que era a defesa, só nossos zagueiros. Gol você toma como equipe, não quero falar no campeonato, vou falar da proposta de ficarmos mais vulneráveis em função de buscar o resultado, o gol. Agora não tem mais um jogo em casa, um jogo fora, é 14, 13, 12, 11 (rodadas)... Vamos ter que nos expor e vamos sofrer. Precisamos de equilíbrio. Nossa marcação não vai ser de intensidade, vai ser de posse de bola. Se tivermos 65% de posse, vamos ter que marcar só em 35% do tempo. Temos jogadores de qualidade no meio de campo."

"Tem acontecido isso, precisamos procurar que a equipe pare de sofrer, contra o Atlético-MG teve dois gols que saíram pelo lado do campo. A gente tem que corrigir, é uma situação que não acontece de hoje, temos uma fragilidade quando eles fazem 2x1, 3x2 do lado do campo. Já tentamos fazer isso algumas vezes na proposta de jogar com três zagueiros para marcar mais o lado de campo, é uma coisa que a gente pode pensar", complementou o treinador falando sobre o lado esquerdo da equipe.

Próximo jogo do Timão

O Corinthians volta a campo já nesta próxima sexta-feira (22), onde enfrenta o Botafogo, atual líder do Brasileirão, na Neo Química Arena.