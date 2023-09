Renato Gaúcho esbraveja contra arbitragem após pênalti não marcado: "Até o Stevie Wonder viu"

Em jogo de oito gols disputado na Neo Química Arena nesta segunda-feira (19), o Grêmio empatou com o Corinthians por 4 a 4 no complemento da 15ª rodada do Brasileirão, em jogo atrasado.

Os gremistas abriram dois a zero no primeiro tempo com Nathan e Cristaldo, mas a equipe de Renato Gaúcho sofreu três gols nos últimos sete minutos antes do intervalo com Fábio Santos, Lucas Veríssimo e Yuri Alberto.

Na volta para o segundo tempo, o Grêmio reagiu e precisou de sete minutos na virada do placar com Everton e Luís Suárez (primeiro gol marcado como visitante), mas o Corinthians buscou novamente o empate com Giuliano.

Apesar do eletrizante duelo, o que realmente ficou marcado para o torcedor gremista foi o último lance da partida. Nos acréscimos do segundo tempo, um lançamento no ataque gremista terminou com a ampliação do braço de Yuri Alberto dentro da grande área.

O árbitro Wilton Pereira Sampaio esperou a comunicação do árbitro de vídeo (Emerson de Almeida Ferreira) por dois minutos e determinou o prosseguimento da partida sem a revisão do lance no monitor.

Em entrevista pós-jogo, o técnico Renato Gaúcho falou bastante da arbitragem e criticou novamente a atuação de Wilson Seneme na presidência da comissão de arbitragem da CBF. Para o técnico gremista, o maior erro do lance é de responsabilidade do árbitro de vídeo.

"Tenho visto todos os jogos da Série A e sou um dos treinadores que menos critica a arbitragem. Errar é humano, mas no momento que você tem a ferramenta do VAR, é inadmissível que esse pênalti não tenha sido marcado. Eu duvido que alguém veja esse lance e fale que não foi pênalti. Procurei conversar com o árbitro depois do jogo e perguntei. Ele falou que o adversário estava com o baixo para trás. É árbitro de Copa do Mundo".

"A partir do momento em que se conhece as regras, é inadmissível não dar esse pênalti. Falo com a boa cheia pois vi o lance no vestiário. E duvido que alguém veja o lance e diga que não é pênalti. Inclusive, gente do Corinthians, no campo, disse que foi muito pênalti. Após o jogo, perguntei ao árbitro por quê ele não marcou; ele falou que o adversário estava com o braço atrás. Nem o culpo tanto pois existe a ferramenta, que é o VAR."

Renato ironiza não marcação de pênalti e fala sobre luta pelo título

Na sequência da coletiva, Renato lamentou que não conseguiu diminuir em três pontos a diferença para o líder Botafogo na tabela do Brasileirão e ressaltou que até mesmo cantor cego Steve Wonder "enxergaria" o pênalti na Neo Química Arena.

"Queria que o Emerson (VAR) viesse a público. E o Seneme também. Aparece aí, Seneme: você não conhece as regras? Nós, aqui, também conhecemos e, talvez, mais do que vocês. E olha que o árbitro esperou um tempão para analisar, mas nem precisava: bastavam três segundos."