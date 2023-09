Com praticamente o time reserva, São Paulo enfrenta Fortaleza pela 24 rodada do Brasileirão

O São Paulo, nesta quarta feira (20), às 21h30 (Brasília), irá enfrentar o Fortaleza pela 24 rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no estádio do Morumbi. O tricolor vem de uma vitória importantíssima no domingo, no jogo de ida da final da Copa do Brasil.

A equipe Tricolor entra em campo com o time reserva, com foco na Copa do Brasil, que é a única competição que o time Paulista ainda não conquistou. Na ida, venceu o Flamengo por 1 a 0, fora de casa, e a tendência é de titulares poupados para o duelo decisivo.

Desse modo, o técnico São Paulino, Dorival Júnior, não pode vacilar em relação ao Brasileirão, o tricolor no momento atual está em décimo terceiro na competição, a quatro pontos da zona de rebaixamento, tem 28 pontos, contra 24 do Santos, o 17º.

O Fortaleza vive bom momento na temporada e mantém regularidade na Série A. O time soma 35 pontos, é o oitavo na tabela e vem de vitória em cima do Corinthians por 2 a 1 dentro de casa. Depois de uma semana de preparação, Vojvoda deve apostar novamente em força máxima.

Provável escalação

Perto de conquistar pela primeira vez a Copa do Brasil, o São Paulo deve jogar contra o Fortaleza com vários, ou apenas, reservas em campo.

Provável time: Jandrei, Nathan, Alan Franco, Diego Costa e Welington; Luan, Gabriel Neves, Michel Araújo e James Rodríguez; Luciano e Juan.

Vojvoda deve manter o time sem muitas alterações, já que está contando com bom tempo de preparação entre um jogo e outro.

Provável time: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero.

Quem está de fora

Pelo São Paulo, Igor Vinicius, Galoppo, Marcos Paulo e Erison (lesionados).

Pela equipe de Fortaleza, Schappo, Zanocelo, Calebe, Romarinho, Kauan e Amorim.

Onde assistir

O jogo terá transmissão direta e ao vivo na Globo e na Premiere.