Felipe Azevedo cita problema emocional no América-MG: "Reagir o quanto antes"

Na terça-feira (19), América-MG e Bragantino se enfrentaram no Independência em jogo válido pela vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Coelho saiu superado por 2 a 0 e voltou a perder depois de três partidas invictas. A derrota freia a reabilitação da equipe que vinha de duas vitórias, 2 a 1 contra o São Paulo e 2 a 0 contra o Santos, e um empate, 2 a 2 contra o Cuiabá.

Na saída do campo o atacante Felipe Azevedo comentou sobre o atual momento do time de Minas Gerais no campeonato.

"Difícil falar alguma coisa neste momento. Vínhamos de três bons jogos sem perder. O problema é muito mais emocional do que técnico e tático. A gente precisa reagir quanto antes. Do contrário, vai ficar cada vez mais difícil"

A derrota mantém a equipe na 19ª colocação com 17 pontos, oito pontos atrás do Goiás que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O atacante também falou sobre como o Coelho terá que lidar com as rodadas restantes do Brasileirão.

"Temos de ganhar todos os jogos, não tem muito o que escolher. Precisamos somar pontos, independentemente contra quem seja"

Na próxima segunda-feira (25), a equipe irá enfrentar o Vasco em jogo atrasado da 15ª rodada. A partida é uma disputa direta na luta contra o rebaixamento, o Cruzmaltino está em décimo oitavo lugar com 20 pontos, mas ainda joga na rodada contra o lanterna Coritiba.