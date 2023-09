Flamengo e Goiás ficam no empate sem gols na Serrinha

Nesta quarta feira (20), Goiás e Flamengo se enfrentaram na Serrinha em jogo válido pela vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contou com poucos momentos de inspiração para cada time e com isso acabou com um empate sem gols.

O momento que marcou a partida foi quando o técnico Jorge Sampaoli aos nove minutos chutou o microfone na beirada do campo. Diante do São Paulo o técnico teve está mesma atitude, porém chutando as grades do Maracanã e as garrafas de água que estavam na lateral.

Jogo sem inspiração

O primeiro tempo de jogo foi de poucos bons lances. O time carioca foi com a força máxima em sua escalação, porém não conseguiu superar a boa defesa armada pelo Goiás. A primeira finalização só foi acontecer com 22 minutos quando Bruno Henrique ajeitou para Pedro que chutou para fora. Aos 43 o Esmeraldino deu seu primeiro chute com Guilherme Marques ajeitou para a esquerda e mandou a bola para fora. As duas equipes não tiveram precisão alguma na primeira etapa. O Flamengo chegou a ter 82% de posse de bola, mas não aproveitou.

O segundo tempo teve um pouco mais de emoção, mas ainda sem pontaria. Ao total foram apenas 3 finalizações no gol ao longo dos 90 minutos. O primeiro bom momento do segundo tempo foi quando Hugo acertou um chute forte e obrigou Rossi a fazer boa defesa. Quando Everton Cebolinha entrou o ataque Rubro Negro melhorou. O atacante colocou velocidade e chegou a obrigar Tadeu a fazer uma defesa difícil em chute rasteiro cruzado.

Estreia de Rossi

Depois de assinar um pré-contrato com o Flamengo e chegar no mês de Julho, o goleiro argentino pode fazer sua estreia. Rossi tem 28 anos e tem passagens por Boca Juniors, Lanús e AL-Nassr. O jogador teve uma estreia tranquila. Pouco exigido e quando foi esteve seguro embaixo das traves.

Tabela e próximos confrontos

Com o empate o Flamengo chegou a 40 pontos e fica na quinta colocação. No próximo domingo a equipe decide a final da Copa do Brasil no Morumbi contra o São Paulo, às 16h. Já pelo Brasileirão a equipe só volta a campo dia 30 contra o Bahia no Maracanã.

O Goiás somou mais um ponto na luta contra o rebaixamento e chegou a 26 pontos. O Esmeraldino dorme a dois pontos da zona de rebaixamento estando na décima quinta posição. A equipe só volta a equipe só volta a campo agora no dia 02 de outubro contra o líder Botafogo no Engenhão.