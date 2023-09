Leo Fernández celebra gol de falta em vitória do Flu: "Muito Feliz"

O Fluminense retomou o caminho da vitória no Campeonato Brasileiro ao vencer por 1 a 0 o confronto diante do Cruzeiro, no Maracanã. O destaque da partida foi o uruguaio Leo Fernández, que entrou na etapa final e marcou o único gol da partida em uma cobrança de falta magistral. Com essa vitória, o tricolor carioca voltou ao G4 da competição e animou seus torcedores.

Em uma partida que tinha grande importância para as ambições do Fluminense no Brasileirão, Leo Fernández se destacou como o herói da noite. Aos 22 minutos do segundo tempo, o uruguaio posicionou-se com maestria diante da bola e, com um chute precioso, pôs a bola no fundo das redes cruzeirense.

Fala, Leo

Após a partida, Leo Fernández expressou sua felicidade e a importância da vitória:

"Muito feliz. Era um jogo que precisávamos ganhar. O mais importante é seguir com este momento bonito. Inspiração é o treinamento. Gosto muito de chutar. Ainda bem que saiu o gol" - declarou o jogador.

Importância da vitória tricolor

A vitória foi crucial para o Fluminense, que vinha de uma derrota por 4 a 2 para o Vasco na última rodada do Brasileirão. Com os três pontos conquistados, a equipe agora ganha ânimo e confiança antes do importante duelo da Libertadores, contra o Internacional.

O Fluminense terá uma semana livre para se preparar visando o duelo de ida da semifinal da Libertadores. Os tricolores receberão o Internacional no Maracanã na próxima quarta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), em um confronto que promete muitas emoções.

Após esse compromisso pela Libertadores, o Tricolor voltará a campo no dia 30 de setembro para enfrentar o Cuiabá, em mais um desafio pelo Brasileirão. A partida ocorrerá na Arena Pantanal e será mais uma oportunidade para o Fluminense continuar sua busca por sucesso na competição nacional.

Agora, o time carioca está focado em seus próximos desafios e em manter a boa fase que estão vivenciando no comando técnico de Fernando Diniz.