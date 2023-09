Goiás e Flamengo empatam sem gols na Serrinha

Na noite desta quarta-feira (20), em mais uma partida monótona, Goiás e Flamengo empataram sem gols, na Serrinha, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem chances

O jogo começou parado e com poucas finalizações. Aos 22, Everton Ribeiro e Gerson trocam passes, a bola sobra para Pedro, que arrisca, mas chuta por cima do gol. Na reta final as equipes seguem sem efetividade no ataque, a equipe Rubro-Negra chegou a ter domínio de posse de bola, mas não conseguiu transformar em chance clara de gol, indo para os vestiários zerados.

Placar zerado

Na volta do intervalo, a equipe de Sampaoli retornou com a mesma cara e pegada de pouca movimentação. O Rubro-Negro optou por mudanças, e chamou Everton Cebolinha pra jogo, e foi o que melhorou o ataque. Já o Goiás, chegou ao gol de Rossi algumas vezes, o argentino, que fez uma boa estreia, já que chegou a fazer algumas defesas. Aos 41, Pedro recebe a bola, avança, abre para Cebolinha, que arrisca, mas Tadeu defende e coloca para escanteio. Sem mudanças, a partida encerrou no zero a zero.

Mas, e como fica?

O resultado não é bom para nenhuma das equipes, o Rubro-Negro chegou a 40 pontos, e está na 5° lugar. Já o Goiás soma 26 pontos, e ocupa a 15° lugar.

Próximos Jogos

Goiás enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, em Outubro, numa segunda-feira (02) , pela 25ª rodada do Brasileirão. O Flamengo tem a final da Copa do Brasil contra o São Paulo no próximo domingo (24), no Morumbi. Pelo Brasileirão, o Rubro-Negro enfrenta o Bahia no próximo dia sábado (30), no Maracanã.