No retorno ao São Januário, Vasco encara Coritiba em duelo direto contra o rebaixamento

Em duelo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe, na noite desta quinta-feira (21), em São Januário, no Rio de Janeiro, a equipe do Coritiba, às 19h (horário de Brasília). O confronto será decisivo para a sequência das equipes, visto que apenas seis pontos separam as equipes na parte mais indesejada da tabela.

Retorno ao São Januário

Embalado após vencer bem o Fluminense, o Vasco tem outra grande motivação para seguir somando pontos para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe conta com o retorno do estádio São Januário, que vai voltar a receber o torcedor vascaíno após 90 dias de sua interdição. Os ingressos para a partida já estão esgotados e os cariocas ocupam a 18ª colocação, com 20 pontos, cinco a menos que o Bahia, 16º colocado e primeiro time fora do Z-4.

Já o Coritiba, lanterna do campeonato com 14 pontos, precisa vencer para poder sonhar minimamente com uma permanência na elite do futebol do Brasil em 2024.

Base mantida

O técnico Ramón Díaz deve manter a mesma base da equipe que bateu o Fluminense, na última rodada do torneio. O cruz-maltino, no entanto, deve ter apenas uma mudança. Trata-se da entrada do zagueiro Medel, que retorna a equipe após cumprir suspensão.

Com isso, o Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Rossi, Gabriel Pec (Marlon Gomes) e Vegetti.

Possível estreia de Jesé

A equipe comandada pelo técnico Thiago Kosloski tem as baixas de Luan Polli e Bruno Gomes, lesionados. Por outro lado, o Coxa deve contar com a estreia de Jesé Rodríguez, relacionado pela primeira vez desde que chegou ao clube.

Os paranaenses devem ir a campo com: Gabriel; Rhayner, Kuscevic, Thiago Dombroski e Jamerson; Samaris, Sebastián Gómez, Andrey (Fransérgio); Marcelino Moreno, Robson e Slimani.

Arbitragem:

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza - SP

Assistente 1: Kleber Lucio Gil - SC

Assistente 2: Evandro de Melo Lima - SP

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira - SC