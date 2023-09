Em confronto direto pelo acesso, Atlético-GO recebe o Criciúma

Após ver sua série de invencibilidade de seis partidas cair na última rodada com a derrota para o Botafogo-SP fora de casa, o Atlético-GO volta a campo na noite desta sexta-feira para seguir na luta pelo sonho do retorno à elite do futebol brasileiro.

O adversário será o Criciúma, concorrente direto na briga pelo acesso à primeira divisão do Brasileirão. A partida, que é válida pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será disputada no estádio Antônio Accioly, às 21h30.

O Tigre ocupa a quinta posição na tabela de classificação, com 48 pontos, colado no Novorizontino, que leva vantagem no número de vitórias. Em caso de triunfo do time catarinense e tropeço do clube paulista, a equipe volta ao G-4.

O Dragão, por sua vez, seguirá fora do grupo dos quatro primeiros nesta rodada, mesmo se vencer. Porém, com uma combinação de resultados, a distância para o quarto colocado pode cair para um ponto. No momento, a equipe goiana ocupa o oitavo lugar, com 44 pontos.

No confronto entre as duas equipes no primeiro turno, o Criciúma levou a melhor e derrotou o Atlético-GO por 3 a 0. A vitória do Tigre quebrou uma sequência de sete partidas sem vencer o Dragão, que durou por oito anos.

No total, foram 10 jogos disputados entre os dois clubes, com três vitórias do Criciúma, cinco do Atlético-GO e dois empates.

Jair Ventura deve promover mudança no meio

Para logo mais, o treinador do Dragão já tem uma mudança certa. Na zaga, Alix Vinicius deve ser o substituto de Luiz Felipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo na última rodada.

Já no meio de campo, Jair Ventura pode fazer uma alteração por opção. O volante Rhaldney pode ser sacado e dar lugar ao meia ofensivo Dodô. Caso isso aconteça, Baralhas deve voltar a fazer a função de volante entre os 11 iniciais.

Provável escalação: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinícius, Heron e Lucas Esteves; Baralhas, Matheus Sales e Dodô; Shaylon, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando.

Autor do gol contra o Mirassol pode ser a novidade entre os titulares

Sem poder contar com Felipe Vizeu, que segue fora devido a uma lesão, e o atacante Fabinho, que levou o terceiro cartão amarelo, o técnico Cláudio Tencati deve colocar em campo Hygor, que saiu do banco de reservas na última rodada para garantir a vitória do time catarinense.

Provável escalação: Gustavo; Claudinho, Rodrigo Fagundes, Walisson Maia, Marcelo Hermes; Rômulo, Arilson, Fellipe Mateus; Hygor, Marquinhos Gabriel e Éder.

Arbitragem

Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA) (SP);

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (FIFA-SP);

Assistente 2: Maira Mastella (RS);

VAR: Igor Junio Benevenuto.