Wesley Carvalho admite atuação ruim contra Inter, mas celebra "garra e inteligência" do Athletico

Na noite desta quinta-feira (21), na Ligga Arena, o Athletico PR bateu o Internacional por 2 a 1 pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o termino do jogo, Wesley Carvalho, técnico do Furacão, concedeu entrevista aos jornalistas e falou sobre o triunfo que colocou o time no G-6 do Brasileirão.

"Merecemos por ter acreditado"

De início, Wesley falou sobre a partida ruim que o Furacão fez, mas enalteceu a vitória importante na caminhada.

"Não fizemos uma bela partida no sentido tático, mas nós merecíamos por ter acreditado o tempo inteiro. Parabenizar pela determinação, garra e inteligência".

Com o triunfo, o time paranaense ultrapassou o Flamengo na tabela e agora ocupa a sexta colocação na tabela com 40 pontos. Além disso, o resultado foi importante para ampliar a série invicta para dez partidas, com cinco vitórias e cinco empates no recorte.

Sobre isso, Wesley admitiu a boa fase e deu importância ao tempo que a equipe terá para se prepara para o próximo confronto.

"Temos um tempo para treinar, viver intensamente. Esperamos manter essa sequência de resultados bons, até mesmo quando não fazemos boas apresentações. O que importa são os resultados".

Agenda

Agora o Athletico PR se prepara para o clássico Atle-tiba, onde a equipe enfrenta o Coritiba atuando na Ligga Arena. O compromisso está marcado para o próximo domingo (01) às 16h.