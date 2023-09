Kosloski mantém esperança na permanência do Coritiba na Série A: " Nós temos que perseverar"

Em duelo válido pelo Brasileirão, na noite desta quinta-feira (21), o Coritiba foi goleado pelo Vasco, no estádio São Januário. Após o apito final, o treinador Thiago Kosloski concedeu a coletiva de imprensa, comentando sobre as dificuldades enfrentadas pela equipe.

Falta de competitividade

Questionado sobre a falta de competitividade do time nas últimas partidas, o treinador do Coxa disse: “Desde o jogo do Botafogo até o jogo de hoje, como eu falei anteriormente, antes dessa derrota para o Vasco, da derrota para o Fortaleza e a derrota para o Bahia, que foram três jogos que a gente realmente não performou, não competiu e tomamos os gols e merecemos a derrota”.

Falando sobre a esperança de voltar ao caminho das vitórias, ele completou: “Nós temos que perseverar, continuar o trabalho, acho que temos também que achar essa situação da mudança de chave e principalmente essa questão comportamental. Porque existem questões que fogem da parte tática e estratégica, tem que ter atitude individual, atitude no setor do campo e do grupo, porque existem situações que você realmente não tem o que fazer”.

Esperança em sair da zona de rebaixamento

Thiago falou sobre as chances do Coxa escapar do rebaixamento: "Enquanto existir chance, com certeza dá. É uma coisa que eu sempre falo para os atletas, que enquanto depender da gente, nós temos que tentar de todas as formas reverter a situação".

E comentou sobre a distância dos demais times: “Lógico que a situação se complica a cada rodada quando você não ganha, porque vai aumentando a distância para as equipes que estão fora da zona. Isso é uma coisa que nos preocupa”.

Parte tática

O técnico comentou sobre as mudanças táticas durante o tempo que está à frente do alviverde.

“A gente tá tentando colocar o que a gente tem de melhor em campo. Logicamente que você tem um acerto de estratégia dependendo do adversário. Você vai tentando achar soluções dentro da partida principalmente para encaixar em cima do seu adversário, essa é uma situação para que você tenha o equilíbrio”.

O treinador ainda disse que o problema não está na parte tática: “O problema não tá na situação tática, não é ali. Pode escalar qualquer situação, linha de quatro, linha de cinco ou de três. Tudo já foi tentado, o problema não tá aí, o problema está na falta de tranquilidade para ter qualidade para finalizar a jogada, é aí é que tá o problema”.

Calendário

O Coxa Branca volta a campo na próxima quarta-feira, contra o São Paulo, no Estádio do Morumbi, em partida válida pelo Brasileirão.