Abel Ferreira lamenta derrota para o Grêmio no Brasileirão: "A bola não queria entrar"

Na noite desta quinta-feira (22), o Palmeiras de Abel Ferreira foi derrotado para o Grêmio, pelo placar mínimo de 1 a 0 para os gaúchos, com o gol da partida sendo marcado por João Pedro, que já atuou parte de sua carreira com a camisa alviverde. O Verdão não acabou sendo derrotado por falta de chances criadas, muito pelo contrário, os paulistas criaram diversas chances claras de gol, mas acabaram parando na trave, ou nas mãos de Gabriel Grando, que fez uma excelente partida.

"Erramos Muito"

Foto: Divulgação/Palmeiras

O treinador Português falou após o duelo sobre uma possível queda de confiança de seus jogadores, tendo em vista que terão uma grande decisão contra o Boca Júniors pelas semi-finais da Libertadores 2023, e a última partida disputada antes do confronto terminou em derrota.

"Depende do ponto de vista, se for pela quantidade de chances que criamos, espero continuar criando nesta intensidade nos próximos jogos, mas também não podemos perder a quantidade de chances que perdemos hoje, eu sei o que os nossos jogadores queriam fazer, mas infelizmente nós falhamos."

Embora antes da hora

O comandante também foi citado nas transmissões do duelo pelo fato de ele ter saído de campo antes do juiz dar o apito final, e isso deu espaço a muitas especulações, e Abel as esclareceu e afirmou ter sido uma invenção da imprensa presente no estádio.

"Isso(saída antecipada do campo) aconteceu por causa de uma falta marcada pelo árbitro, não houve nada, vocês querem criar polêmica, eu entendo, são muitas câmeras, muitos blocos, muitos programas de esporte, e quando não se tem assunto é preciso criar um, o que se passa dentro do campo fica no campo, não falei com dirigente nenhum, não falei com ninguém."

Alta eficiência

Abel finalizou falando da eficiência da equipe adversária e lamentou que seus jogadores não tiveram o mesmo êxito neste quesito.

"A equipe do Grêmio foi extremamente eficiente, entrou muito forte no jogo, ao contrário do Palmeiras, nos primeiros 10 minutos nós não entramos bem, e depois teve tudo haver com eficiência, nós fizemos tudo que tínhamos de fazer, fizemos todas as alterações possíveis, mas acabou faltando duas coisas no último terço, capricho eficácia".

Dura Derrota

Foto: Divulgação/Palmeiras

E por parte dos jogadores dentro de campo, o zagueiro e capitão da equipe alviverde, Gustavo Gómez lamentou bastante a derrota e reforçou a ideia de seu treinador, citando a falta de eficácia de sua equipe.

"Um pouco triste, nosso time merecia um pouco mais, tomamos gol no início do jogo, mas não perdemos o foco de fazer nosso jogo, criar chances. Hoje faltou eficácia, mas nosso time foi bem".

Próximo Compromisso

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (28), em que terá um grandíssimo jogo pela frente, o confronto de ida da semi-final da Libertadores 2023, diante do Boca Júnior, na La Bombonera, com o horário definido para às 21h30.