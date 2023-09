Corinthians vence Botafogo, embola Brasileirão e se afasta do Z-4

O Corinthians recebeu a equipe do Botafogo em confronto de opostos no Brasileirão 2023, em plena Neo Química Arena nesta sexta-feira (22). De maneira surpreendente, o alvinegro venceu com gol do zagueiro Gil já na segunda etapa.

A primeira etapa foi muito abaixo tecnicamente falando, sem nenhuma finalização a gol para nenhuma das duas equipes, apesar disso, houveram alguns pequenos lampejos de finalizações que assustaram mesmo passando longe do gol.

Apesar disso, o Botafogo começou o jogo dominando, buscando finalizar principalmente de longa distância com Tchê Tchê e Luiz Henrique.

Aos 23 minutos, o jogo teve um lance crucial que pode ter decidido o resultado quando Marçal deu entrada dura no garoto Pedro e após análise do VAR acabou sendo expulso.

Já na segunda etapa, Renato Augusto e Fagner saíram do banco de reservas e mudaram o destino da partida, dando mais criatividade e velocidade a equipe alvinegra.

Com essa nova maneira de jogar, Renato Augusto criou diversas chances para o Corinthians, mas faltava o capricho, até que Matheus Bidu conseguiu grande cruzamento para Gil que cabeceou para defesa de Perri, dando rebote para o próprio Gil mandar para as redes e garantir os três pontos para os donos da casa.

Situação na tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Corinthians chegou aos 30 pontos e abriu seis da zona de rebaixamento, chegando ao décimo lugar, ganhando um respiro para focar na Copa Sul-Americana diante do Fortaleza na próxima terça-feira (26).

Já o Botafogo, segue líder do campeonato e não viu seus rivais diretos se aproximarem, já que o segundo colocado Palmeiras foi derrotado. Na próxima partida, a equipe da Estrela Solitária enfrenta o Goiás pelo Brasileirão.