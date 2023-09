Luxemburgo da mérito a jogadores em vitória do Corinthians: "Responderam bem à estratégia"

O técnico Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva após a vitória do Corinthians por 1 a 0 diante do Botafogo pelo Brasileirão na Neo Química Arena.

Perguntado sobre a situação na tabela, onde o Timão alcançou 30 pontos e abriu seis da zona de rebaixamento, Luxa comemorou e deu mérito aos atletas.

"Essa foi a primeira vitória que nos tirou da parte de baixo, nos levou à decima posição pela primeira vez. O título da Sul-Americana seria importante para nós, estamos focados nisso. O empate contra o Palmeiras foi bom, a vitória hoje, também. Se não fossem estes pontos, nós estaríamos complicados. Lá atrás perguntaram para mim que teríamos uma sequência muito difícil pela frente, e estamos passando por ela."

"É uma vitória dos jogadores, que responderam muito bem à estratégia e tiveram a paciência hoje, para tocar a bola e jogar o adversário para trás. No segundo tempo, com um jogador a mais, valorizamos mais a bola. Só achei que faltou ser mais contundente no último terço do campo, para tentar mais um gol e resolver a partida. eles só queriam jogar no contra-ataque. Mas dentro da estratégia, foi muito bom. Os jogadores entenderam a proposta do jogo passado para este, e tínhamos planejado desta forma."

Ao falar das vaias que recebeu pela segunda partida seguida, o comandante demonstrou tranquilidade e pediu apoio para os atletas e não para si mesmo.

"Estou muito feliz e tranquilo. Sabia que seria um trabalho difícil no Corinthians. Se não estivesse complicado, não teria vindo. Não tenho problema de encarar. Os melhores trabalhos da minha vida foram em clubes que exigem mais do treinador, então eu vim para o Corinthians assim. Nada disso me assusta. Temos a possibilidade de jogar uma semifinal, e o torcedor abraça o time. Não precisa me abraçar, mas abrace o time, os jogadores, vamos trabalhar fazendo disso aqui um caldeirão, uma situação difícil para o adversário."

"Temos que sentir o calor humano, porque isso entra no jogo. É questão de sensibilidade, mas não vou conseguir isso, porque é difícil, depende muito do resultado. Claro que gostaria que nosso trabalho fosse melhor, bem melhor, mas infelizmente não foi da forma como a gente queria: final da Copa do Brasil, disputar uma vaga na Libertadores. Nosso trabalho é promissor, porque ninguém acreditava que chegaríamos às semifinais, e agora o pessoal exige que chegue na final. O trabalho está sendo feito, e é importante a torcida estar com a gente."

Próximo jogo

O Corinthians volta a campo pela Copa Sul-Americana, enfrentando o Fortaleza na semifinal do torneio continental.