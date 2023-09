Vale taça! São Paulo e Flamengo decidem Copa do Brasil

Chegou o dia da grande decisão. Na tarde deste domingo (24), às 16h, o São Paulo recebe, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, a equipe do Flamengo, pela partida de volta da finalissíma da Copa do Brasil 2023.

No último domingo, o Tricolor Paulista venceu o Mengão por 1 a 0, com um gol do argentino Jonathan Calleri, e tem a vantagem mínima na busca por uma taça inédita. Já os cariocas precisam vencer por dois ou mais gols de diferença para levar o caneco no tempo normal.

São Paulo

Foto: DIvulgação/Copa do Brasil

Para conquistar o troféu inédito de Copa do Brasil, o Tricolor precisa apenas do empate, já que venceu o Flamengo por 1 a 0, no último domingo, no Maracanã, com gol anotado por Calleri. O São Paulo contará com a força de um Morumbi lotado para seguir sonhando com uma nova taça. Todos os ingressos para a decisão já estão esgotados.

O São Paulodisputa a sua segunda final no torneio. Em 2000, o Clube da Fé foi derrotado pelo Cruzeiro, ficando com o vice-campeonato. Desta vez, a equipe de Dorival Júnior tem a chance de quebrar um tabú histórico e tornar o São Paulo como o único clube brasileiro a vencer todos os torneios oficiais que disputou.

A CAMPANHA:

3ª fase: São Paulo 0x0 Ituano; Ituano 0x1 São Paulo

Oitavas: Sport 0x2 São Paulo; São Paulo 1 (5) x (3) 3 Sport

Quartas: São Paulo 1x0 Palmeiras; Palmeiras 1x2 São Paulo

Semifinal: Corinthians 2x1 São Paulo; São Paulo 2x0 Corinthians

Final (ida): Flamengo 0 x 1 São Paulo

OS ARTILHEIROS:

2 gols: Luciano e Wellington Rato

1 gol: Calleri, Lucas, Rafinha, Caio Paulista, Michel Araújo, David e Marcos Paulo

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: O Tricolor terá força máxima para a grande final da Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior poupou todos os titulares no confronto da última quarta-feira, diante do Fortaleza. Com isso, o São Paulo deve ir a campo com:

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Flamengo

Foto: DIvulgação/Copa do Brasil

Passando por uma grande crise interna, o Flamengo busca o título da Copa do Brasil para tentar 'salvar' sua temporada. Em 2023, o Mengão perdeu todos os campeonatos que disputou, incluindo o Mundial de Clubes e a Copa Libertadores da América. Com grandes brigas internas e até mesmo trocas de socos, o episódio mais recente ocorreu com o dirigente Marcos Braz, que agrediu um torcedor flamenguista em um shopping de luxo no Rio de Janeiro.

Em busca do penta na Copa do Brasil, o Flamengo, experiente no torneio, disputa a sua nona final. A última foi em 2022, quando o Mengão foi campeão em cima do Corinthians, nos pênaltis.

O Mengo precisará de uma grande virada para conquistar o caneco, mas o retrospecto recente da equipe atuando no Morumbi serve para dar muita confiança aos cariocas. Desde a temporada 2021, os Rubro-Negros atuaram três vezes na casa são-paulina, obtendo 100% de aproveitamento em território tricolor.

A CAMPANHA:

3ª Fase: Maringá 2 x 0 Flamengo; Flamengo 8 x 2 Maringá

Oitavas: Fluminense 0 x 0 Flamengo; Flamengo 2 x 0 Fluminense

Quartas: Flamengo 2 x 1 Athletico-PR ; Athletico-PR 0 x 2 Flamengo

Semifinal: Grêmio 0 x 2 Flamengo; Flamengo 1 x 0 Grêmio

Final (ida): Flamengo 0 x 1 São Paulo

OS ARTILHEIROS:

5 Gols: Pedro

4 Gols: Gabigol

2 Gols: Arrascaeta

1 Gol: Everton, Thiago Maia, Bruno Henrique e Gerson

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Após serem reintegrados ao elenco depois de se recuperarem de lesões na coxa esquerda, Arrascaeta e Luiz Araújo voltaram a treinar normalmente no Ninho do Urubu e são novidades entre os relacionados de Jorge Sampaoli para a decisão. Outros reforços são Pulgar e Léo Pereira, que voltam ao time após desfalcarem o Flamengo no 0 a 0 com o Goiás na última quarta-feira. Com isso, o Mengo deve ir a campo com:

Rossi (Matheus Cunha); Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo (Thiago Maia), Gerson e Arrascaeta (Gabigol); Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Retrospecto recente

O Mengão leva ampla vantagem no retrospecto recente das equipes. Nos últimos 10 jogos, foram seis vitórias cariocas, três vitórias tricolores e um empate. O São Paulo balançou as redes 10 vezes, enquanto o Flamengo marcou 20 gols nos ultimos dez duelos.

Arbitragem:

Árbitro: Braulio da Silva Machado - SC

Assistente 1: Bruno Raphael Pires - GO

Assistente 2: Bruno Boschilia - PR

VAR: Cleriston Clay Barretos Rios - SE