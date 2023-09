Tombense e Botafogo-SP ficam no empate pela Série B

Na noite deste sábado (23), o Tombense recebeu o Botafogo-SP no Estádio Soares de Azevedo, em duelo válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O embate entre gavião-carcará e pantera terminou sem qualquer bola na rede.

Com o ponto solitário conquistado em seus domínios, os mineiros permaneceram na zona do rebaixamento da segundona. Os comandados de Marcelo Chamusca estão em 18º lugar com apenas 26 pontos somados, a quatro de distância de escaparem da queda para a terceira divisão nacional.

Por outro lado, os paulistas buscam a parte de cima da tabela. O Botafogo está em 12º colocado com 39 pontos somados. Além disso, o Tricolor chegou a marca de cinco partidas sem vencer como visitante.

Fernandão, atacante do Tombense, estava pendurado e recebeu o cartão amarelo na etapa final. Portanto, o camisa 9 é desfalque certo para o próximo compromisso do Gavião-Carcará.

Primeiro tempo, nada de gol

Nos 45 minutos inicias, poucas chances claras de gol foram criadas, as duas melhores foram da equipe treinada por Moacir Júnior, que logo no início tentou abrir o marcador.

Aos 11, Marcelinho partiu em velocidade pelo lado direito do campo de ataque dos mandantes, chegou a área adversária e arriscou o chute cruzado, Matheus Frizzo estava na trajetória de bola, de carrinho tentou empurrar para a rede, mas a falta de pontaria, fez com que a boa oportunidade fosse desperdiçada.

Quando o cronometro apontou pouco mais do minuto 37, novamente a dupla Marcelinho e Matheus Frizzo entrou em ação. Dessa vez o camisa 10 rolou para o 7, que recebeu na meia-lua, levou para a perna direita e finalizou com perigo, a tentativa tinha endereço, mas bateu na trave e a defesa adversária recuperou a posse, evitando o perigo.

Segundo tempo, falta de eficácia

A melhor chance para que o zero fosse tirado do placar aconteceu aos 20 minutos, quando o Botafogo fez boa jogada pelo lado direito. Após bom passe de Osman, Edson Cariús recebeu na entrada da área, que sem perder tempo mandou para o gol, o chute passou muito perto da meta protegida por Felipe Garcia, arqueiro do time mineiro.

Com 39 do tempo final, Keké viu espaço na defesa botafoguense e foi para dentro da marcação pela beirada direita do campo, chegando até a área, onde perdeu o equilíbrio após jogo de corpo com o marcador, o que atrapalhou a finalização do atacante, que mandou com força, mas para fora.

Anote na agenda!

O Tombense volta a campo na próxima sexta-feira (29), o confronto em questão será fora de casa contra o Vitória, líder do campeonato. A bola começará a rolar a partir das 21h30 (horário de Brasília).

O Botafogo tentará voltar a vencer fora de casa, o adversário da vez será o Ituano no sábado (30). A partida está marcada para às 17h (horário de Brasília).