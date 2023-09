Após vice na Copa do Brasil, Gabigol elogia São Paulo: "Nos 180 minutos foram melhores que a gente"

Flamengo empatou com São Paulo, no Morumbi, pela final da Copa do Brasil, e piorou ainda mais a temporada de 2023. Com gol ainda no primeiro tempo de Bruno Henrique, a equipe Rubro-Negra começou na frente, porém, ainda no primeiro tempo, Rodrigo Nestor fez um golaço nos acréscimos do primeiro tempo.

Um dos únicos jogadores que falou pós jogo, foi Gabriel Barbosa, que comentou sobre ter perdido a final da Copa do Brasil

“Acho que a gente fez um jogo muito bom hoje. A final é feita de dois jogos. Nos 180 minutos eles foram melhores que a gente. A gente planta as coisas para poder colher. Não plantamos muita coisa e não colhemos nada. Temos 15 jogos, temos que correr atrás do título e uma vaga na Libertadores.”

Na segunda partida da decisão da Copa do Brasil, Gabigol começou no banco de reservas e entrou aos 28 minutos do segundo tempo no lugar de Bruno Henrique.

Foi a quinta decisão perdida pelo Flamengo na temporada. O time ficou pelo caminho em todas as competições que disputou este ano até o momento: Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores, Mundial de Clubes e agora a Copa do Brasil.

Fala de Bruno Henrique

Outro jogador que falou, foi o autor do gol, Bruno Henrique, falou a respeito de seu gol no intervalo do primeiro tempo.

“Fizemos um bom primeiro tempo, fizemos tudo que o Sampaoli pediu, a gente conseguiu finalizar várias vezes mas faltou o capricho em alguns lances, para a gente sair na frente no começo, o jogo está em aberto, acredito eu que estamos jogando melhor, temos totais condições de voltar e vencer.”

O camisa 27 também foi perguntado a respeito de seu gol, e brincou falando que na hora de empurrar a bola, vale tudo.

“Pegou na canela, no joelho, vale de tudo”