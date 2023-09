"Muito diferente", revela Dorival Júnior após conquista da Copa do Brasil pelo São Paulo

Neste domingo (24), em partida válida pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil, o São Paulo foi campeão sobre o Flamengo e conquistou seu primeiro título na competição. O técnico Dorival Júnior, que fez história nesta tarde, concedeu sua coletiva de imprensa após a decisão.

Sobre sua demissão no Flamengo

"Com relação ao Flamengo, foi um fim de ano diferente, porque, além das alegrias pelas conquistas, só eu, minha família e amigos entenderam toda a situação e tudo o que havia acontecido. É natural que tenha ficado chateado com tudo, mas não levei para o campo pessoal, jamais misturei as coisas, comecei a transferir responsabilidades. Sempre soube separar muito bem uma situação da outra, não tinha um espírito de revanche em nenhum sentido."

"Falaram que era um feijão com arroz e que qualquer um faria aquilo com aquele elenco. Foi muito estranho o que aconteceu, tentaram desqualificar todo o trabalho."

Sobre a competição

"Olha, eu acho que talvez tenha sido sim o campeonato mais difícil. Lembrei-me de 2015, quando estava no Santos e passei por uma semifinal contra o Corinthians e, antes disso, contra o São Paulo, quase como um mini Campeonato Paulista. Para mim, foi um campeonato muito importante devido à qualidade de todos os adversários que enfrentamos."

"Não podemos esquecer que, além de vencermos duas equipes que são locais, também derrotamos o campeão da América e o campeão da Copa do Brasil anterior. Para mim, isso não tem preço."

Emoção após o título

"Foi muito diferente porque era um título que o São Paulo não tinha, um título muito importante. Eu vi a disputa em 2000 e vi o São Paulo perder o título em seis ou sete minutos, praticamente sofrendo uma virada do Cruzeiro dentro do Mineirão. Quando eu falei que seria muito importante para o São Paulo, nesse momento, depois de 23 anos voltar a uma decisão, o que seria fundamental para esse clube. Acho que isso pode iniciar uma nova era desse clube, por isso foi marcante."

Campanha merecida

"Acredito que foi a campanha que fez com que tivéssemos mérito. Fizemos um grande jogo na semana anterior. Em uma decisão contra duas grandes equipes, acredito que a que melhor entendeu os processos foi vitoriosa. O que fizemos para esta decisão... sou sincero com vocês, nunca aconteceu em equipe nenhuma. Tudo o que foi feito de modo geral, diretoria, tor

Próximos compromissos

Depois de conquistar um título inédito em sua história, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (27), contra o Coritiba, pelo Brasileirão, no Morumbi, às 19h (horário de Brasília).