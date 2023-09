Juventude supera Avaí em com dois a mais e fecha rodada da Série B no G-4

Em duelo válido pela 29ª rodada do Brasileirão Série B nesta segunda-feira (25), o Juventude superou o Avaí com o placar de 2 a 0 em plena Ressacada e dormirá dentro da zona de classificação à próxima divisão.

O Avaí conseguiu impor um estilo ofensivo em boa parte do primeiro tempo e esteve perto de abrir o placar, mas o golaço de Alan Ruschel e o gol de Gabriel Tallari deixaram a situação muito delicada.

No segundo tempo, o atacante Jael deixou o banco de reservas e foi expulso com apenas cinco minutos em campo, comprometendo ainda mais a situação para a equipe de Eduardo Barroca.

Com a vitória, o Juventude chegou a 50 pontos e assumiu a 3ª posição na tabela de classificação. Enquanto isso, o Avaí segue com 30 pontos, apenas dois acima da Chapecoense, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Avaí sofre golaço e Juventude aproveita para assumir controle do jogo

Nos primeiros minutos, o Avaí buscou a imposição com posse de bola e finalizações rápidas com a primeira chance de perigo ocorrendo logo no primeiro minuto. Após recuperação no meio de campo, Pottker arrancou em velocidade e deixou para Gabriel Poveda chutar firme por cima do gol.

Aos 12', Natanael aproveitou cruzamento e escorou de cabeça buscando a pequena área. Rafael Gava tentou a conclusão de carrinho, mas a bola parou no goleiro Thiago Couto. O meia teve nova oportunidade com chute de primeira no cruzamento de Natanael, mas Gava defendeu sem problemas.

No entanto, quando o Avaí controlava as ações, o Juventude surpreendeu e abriu o placar com um golaço. Aos 23', em cobrança de falta, o lateral-esquerdo Alan Ruschel acertou uma bela cobrança de falta por cima da barreira para superar o goleiro Igor Bohn.

Em péssima fase e na luta contra o rebaixamento, o Avaí sentiu o gol e o Juventude respondeu seis minutos depois. Em contragolpe rápido, David avançou em velocidade e cruzou na área buscando Vini Paulista. O volante tentou dominar, mas a bola chegou na medida para Gabriel Taliari chutar de primeira e ampliar a vantagem.

Reação do Avaí é comprometida com duas expulsões

Eduardo Barroca aparentemente não gostou do comportamento na reta final do primeiro tempo e voltou com várias mudanças após o intervalo com as entradas de Jael (atacante), Felipinho (atacante), Edinho (volante) e Alan Costa (zagueiro).

Porém, foi o Juventude que esteve perto de marcar logo após o intervalo. Aos 2', Dani Bolt achou inversão para David e o atacante finalizou rasteiro. Na sequência, Alan Ruschel cobrou escanteio e Danilo Boza testou firme, mas Igor Bohn fez grande defesa e evitou o terceiro.

A situação que já não era simples piorou bastante aos cinco minutos. O árbitro foi chamado pelo VAR que detectou agressão de Jael em cima de Zé Marcos em disputa de bola. Com apenas cinco minutos em campo, o atacante foi expulso e deixou o Avaí com um a menos.

Como esperado, o Avaí permaneceu com mais posse de bola com a estratégia defensiva do Juventude, que optou por manter a marcação em bloco baixo sem correr riscos diante de uma equipe perdida e próxima do rebaixamento.

Na reta final, Igor Bohn mais uma vez foi exigido para evitar o gol de Jadson em chute rasteiro da meia-lua. Aos 32', foi a vez de Kady arriscar um chute firme e a bola passou muito perto do ângulo adversário.

Para fechar mais uma jornada trágica nesta Série B, o Avaí ainda teve mais um expulso antes do apito final. O lateral Igor Inocêncio atingiu o peito do atacante Ruan com a sola da chuteira e também recebeu o cartão vermelho direto.

Sequência

Na próxima rodada, o Avaí jogará novamente na Ressacada e receberá o Sport nesta sexta-feira (29), às 19h. O Juventude terá pela frente o Criciúma no sábado (30), às 15h30, no Alfredo Jaconi.