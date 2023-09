Novorizontino vence ABC e encosta na liderança da Série B

Em um duelo válido pela 29ª rodada da Série B, o Novorizontino venceu o ABC na noite desta segunda-feira (25) no estádio Jorjão. O Tigre pulou para a terceira posição após o triunfo sobre o Elefante.

Com um gol no início e outro no final, o Novorizontino abriu 2 a 0 sobre o ABC, já na primeira etapa, assim foram definidos os primeiros 54 minutos de partida.

Primeiro tempo animado

No primeiro minuto de jogo, os mandantes abriram o placar da partida. Com uma marcação pressão na saída de bola do ABC, o Tigre chegou ao gol com Aylon. Após uma jogada de Zé Mateus, que levou para a linha de fundo e cruzou na medida para Aylon, que deu um lindo toque de letra para balançar as redes do goleiro Michael.

Logo em seguida do gol, os visitantes conseguiram assustar o time da casa. Mesmo com boas chegadas de Anderson Cordeiro, Habraão e Paulo Sérgio, e posse de bola superior ao Tigre, o ABC não conseguiu balançar as redes na primeira etapa.

O Novorizontino fazia um jogo tranquilo até então, pois sabia que estava à frente do placar. Mas com uma chegada despretensiosa já nos acréscimos, o Tigre ampliou o marcador. Douglas Baggio desarmou e serviu Marlon, que chutou forte para fazer o segundo do Tigre do Vale, aos 51 minutos.

Segundo tempo sem emoção

O segundo tempo tomou um rumo diferente do primeiro, que foi muito fraco tecnicamente e sem chances reais de gol para ambas as equipes. Um cenário bom para o Novorizontino, que só precisava segurar o placar para sacramentar a vitória.

A primeira chegada aconteceu nos minutos iniciais, na cobrança de falta de Marlon. Ligger subiu no terceiro andar, cabeceou, e a bola passou raspando a trave. O ABC só conseguiu mostrar perigo com seus chutes de longa distância, com Gedeílson aos 10 minutos, Maycon Douglas aos 19 e Daniel aos 23'.

Entretanto, aos 52 minutos, o jogo ganhou emoção com um pênalti marcado para o ABC. Wallyson tentou driblar Jordi, que acabou acertando as pernas do jogador, e o juiz assinalou a penalidade. O próprio Wallyson cobrou o pênalti, acertando o ângulo esquerdo de Jordi e diminuindo o placar para o Elefante. No entanto, o gol não foi o suficiente para evitar a derrota dos visitantes. O time da casa conseguiu segurar o placar até o apito final e confirmou a vitória diante de sua torcida.

Situação na tabela

O Novorizontino pulou para a terceira posição da Série B após o término da rodada e somou 51 pontos na tabela de classificação. Enquanto do outro lado da tabela, o ABC vai dormir mais uma noite na lanterna da competição, somando apenas 14.

Próximos compromissos

Os dois times voltam a campo neste sábado, pela 30ª rodada da Série B. O Novorizontino visita o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 17h (horário de Brasília), enquanto o ABC recebe a Ponte Preta,, no estádio Frasqueirão, às 18h (de Brasília).