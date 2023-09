Vasco vence América-MG com gol no fim e sai da zona de rebaixamento no Brasileirão

Nesta segunda-feira (25), em partida adiada válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Independência, o Vasco venceu o América-MG por 1 a 0, com gol marcado pelo meia Jair aos 46 do segundo tempo.

Domínio mineiro

O Coelho começou com tudo e nos primeiros minutos aproveitou falha defensiva do adversário e chutou para fora do alvo, no lance seguinte Maidana cabeceou com perigo mas Léo Jardim espalmou para longe. Emmanuel Martínez cobrou escanteio com efeito e quase marcou um gol olímpico, mas o goleiro estava ligado e evitou o pior.

O goleiro vascaína teve muito trabalho, aos 30 minutos, após cobrança de escanteio curto, Rodrigo Varanda finalizou e a bola explodiu na trave, Emmanuel Martínez pegou o rebote e chutou para uma defesa milagrosa de Léo. Em outra chegada venenosa da equipe mineiro, Varanda arriscou de longe e o arqueiro evitou o gol mais uma vez.

O Gigante da Colina viveu um pesadelo na primeira etapa, não finalizou uma vez ao gol, sendo engolido pelo América. Mas para dar esperanças aos vascaínos, Iago Maidana foi expulso após o VAR ser acionado, o defensor mineiro atingiu o rosto de Vegetti e foi para o chuveiro mais cedo. Assim indo para o intervalo com o placar zerado.

Vasco matador

No primeiro minuto, o Vasco conseguiu sua primeira finalização, Lucas Piton cruzou e Sebastián Ferreira cabeceou por cima da meta. Os visitantes voltaram com tudo, Zé Gabriel conseguiu chutar no gol e Cavichioli fez sua primeira defesa.

Aproveitando que estavam com um a mais em campo, o treinador colocou novos atacantes e deixou o time bem ofensivo, Puma achou Vegetti livre na área, o centroavante cabeceou e viu a bola passar tirando tinta da trave. Piton fez mais um belo cruzamento, Vegetti subiu e cabeceou com estilo, mas a bola explodiu na trave direita do América.

Aos 46 minutos, Paulinho jogou a bola para o meio da área, vindo do banco Jair apareceu e desviou de calcanhar, marcando um golaço no Independência. Garantindo os três pontos e voltando para o Rio vitoriosos, após jogo complicado.

Situação na tabela

Com esse triunfo, o Vasco fugiu da zona de rebaixamento subindo para 15ª colocação com 26 pontos. Por outro lado, o América continuou na 19ª posição, com 17 pontos, vendo a segunda divisão cada vez mais perto.

Próximos compromissos

O América-MG volta a campo domingo (1), contra o Cruzeiro, no Mineirão, às 16h. Já o Vasco da Gama, vai até a baixada santista, enfrentar o Santos no mesmo domingo, na Vila Belmiro, às 16h.