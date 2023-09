Com Vasco fora do Z-4, Ramón Diaz alerta sequência no Brasileirão: "Ainda virão partidas importantes"

Na noite desta segunda-feira (25), fora de casa, o Vasco da Gama venceu o América-MG pelo placar de 1 a 0 em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão, com um gol de Jair. Após o jogo, Ramón Díaz exaltou a vitória do cruzmaltino em coletiva aos jornalistas.

Coletiva de Ramón Diaz

O treinador argentino começou a coletiva falando sobre o momento da equipe; no entanto, ainda na primeira resposta, Ramón disse que não gostou da atuação do Gigante da Colina.

"Estou contente pelo resultado, essa é a terceira partida consecutiva que ganhamos. Saímos da zona perigosa. Tem coisas que eu não gostei na partida, a equipe não foi clara no jogo, na posse, na criatividade. Não fomos a equipe que vínhamos sendo. Mas também entendo os jogadores porque, nesse jogo, a situação era muito difícil e complicada por saber da pressão, que poderíamos sair ou retroceder. Entendo os jogadores, mas não gosto de jogar dessa maneira porque o Vasco tem que jogar de outra maneira, como foi na partida passada, com muita posse, muita mobilidade. Mas a equipe e todo o ambiente sofrem muita pressão - disse Ramón."

Poderíamos resolver em uma situação, como foi na bola parada. Mas temos que jogar melhor, diferente. Hoje houve muita pressão, mas o Vasco tem que jogar melhor. E vai jogar - acrescentou.

Ramón Diaz também fez questão de agradecer ao apoio da torcida carioca que esteve presente em peso no Estádio Independência e empurrou o time até o final do jogo.

"Tenho que agradecer aos torcedores que nos acompanham, isso é fundamental para nós. Como mandante ou visitante, isso é fundamental para a gente. Foi uma partida dificílima emocionalmente para os jogadores, para nós. Por sorte pudemos resolver. Ainda virão partidas muito importantes."

"O clube e toda a torcida estão nos apoiando para que continuem com esta mentalidade ganhadora, porque o Vasco é uma grande equipe. É um grande clube. Temos os maiores torcedores do Brasil. Então, necessitamos do apoio de todos, que todos estejam juntos para podermos jogar, para poder lutar e esperemos que no futuro possamos ter mais alegria."

Por fim, Ramón encerrou falando sobre a importância de sair do Z4 faltando 14 rodadas para o fim do campeonato. Segundo o técnico, sair da zona de rebaixamento foi de suma importância para dar tranquilidade ao elenco.

"Creio que a coisa mais importante desta saída (da zona de rebaixamento) são os jogadores. É dar tranquilidade, que sejam intensos e que, em alguns momentos, podemos jogar bem, que não temos que deixar de correr, de insistir. Acredito que os jogadores são fundamentais nesta mudança que fizeram para sair desta situação. Estamos contentes."

Agenda

Com a vitória fora de casa, o Vasco da Gama chega à sua terceira vitória consecutiva no Brasileirão e finalmente saiu do Z-4, ocupando a 15ª posição com 23 pontos.

Na próxima rodada, o Gigante da Colina volta a atuar como visitante, desta vez contra o Santos na Vila Belmiro, no próximo domingo (01) às 16h (horário de Brasília). O jogo é tratado como fundamental, pois o Peixe é outro rival direto na luta contra o rebaixamento.