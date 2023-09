Luxemburgo rebate críticas e elogia Fortaleza

O Corinthians empatou em 1 a 1 diante do Fortaleza na partida de ida da Copa Sul-Americana 2023 e após mais um jogo ruim de sua equipe o treinador Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva.

Questionado sobre as vaias da torcida ao final dos 90 minutos, Luxa rebateu o pensamento dos torcedores dizendo que a sua equipe jogou bem no empate diante do Leão do Pici.

"O torcedor sempre abraçou o Corinthians. A gente entende que o torcedor não está gostando das atuações, mas ele sempre abraça. Dentro da realidade que temos, do que treinamos, o Corinthians foi bem, com posse de bola, podendo decidir o jogo. Um jogador como Renato pode decidir em uma bola única, como a que deu ao Yuri. É dessa forma que estamos jogando."

Vanderlei fez apenas duas substituições na partida e foi perguntado principalmente sobre a parte física daqueles que atuaram os 90 minutos.

"Botei um cara do lado, e tirei um jogador do meio. O Moscardo tomou um amarelo; como tinha bastante transição deles, o Moscardo ficou um jogador perigoso. Coloquei um jogador de lado para abrir mais o jogo. Se você pegar, não fiz as outras três substituições porque vi o Fagner jogando bem, Fábio jogando bem, defesa bem centrada, e os dois jogadores de meio mais o Renato, jogador que pode decidir próximo do gol, como no passe para o Yuri. Não tinha porque tirar só para fazer a terceira, quarta ou quinta substituição. Foi um jogo igual, tivemos mais posse, mas poderíamos ter sido mais contundentes."

Vanderlei ainda fez questão de ressaltar o peso da camisa alvinegra e deixou o confronto em aberto para a volta no Castelão.

"Não podemos esquecer a camisa que estamos trabalhando, é o Corinthians, tem história do Corinthians de desvantagem e ir na casa do adversário e conquistar. Acreditamos que podemos conquistar a vaga. Não termina em 90 minutos, são 180. Temos condições de ir lá e conquistar a vaga. É o Corinthians! O Corinthians é muito forte."

Próximo jogo

O Corinthians volta a campo já neste sábado (03), quando enfrenta o São Paulo em clássico pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa.