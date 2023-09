Na oitava derrota seguida, Thiago Kosloski prega cautela na luta contra o rebaixamento: "Temos que tentar estancar o sangramento"

Na noite desta quarta feira (27), o Coritiba saiu derrotado por 2 a 1, em uma partida atrasada da 22 rodada do Brasileirão, para o recente campeão da Copa do Brasil, São Paulo. A equipe, com esse jogo contra o Tricolor paulista, chegou a marca de 8 jogos seguidos do Campeonato Brasileiro sem vitória.

O técnico Thiago Kosloski, vem sendo muito criticado pelos torcedores, e na coletiva foi pergunto a respeito das táticas da equipe para o jogo de hoje ser mais competitivo.

"A primeira coisa que tentamos fazer esta semana, a gente resgatar mesmo essa alma guerreira, foi realmente uma situação que nós nos cobramos, as vezes a gente não tem o resultado, mas você vender caro essa situação, então nós cobramos esse comportamento. Confesso que começamos o jogo de uma forma não tão competitiva como nós queríamos, e isso refletiu nos três gols que tiveram, os gols anulados, que são situações que não podem ocorrer, principalmente no começo de uma partida, mas a equipe começou a entrar no jogo, conseguimos empatar, infelizmente logo em seguida nós tomamos o segundo gol pelo critério de arbitragem."

Arbitragem falha?

O treinador da equipe de Coritiba se mostrou bastante insatisfeito a respeito da arbitragem da partida.

"É importante ressaltar que eu não vou falar mais de arbitragem mais no Brasil, eu não falo. Difícil você entender os critérios que são usados, em um jogo é pênalti, no outro não é pênalti, um é o braço que estica, outro é o braço que não estica, a bola bate na mão dentro da área é pênalti, a mão bate na bola fora da área o jogo segue, então eu não falo mais de arbitragem, acho que não vale a pena, então a gente tem que seguir."

Série de 8 derrotas

Thiago também respondeu pelo desastroso marco histórico alcançado, de mesma série de derrotas do que a pior campanha da história do Coritiba em um Campeonato Brasileiro.

"Infelizmente aconteceu, a gente tem que tentar agora é realmente estancar esse sangramento, agora nós temos o nosso próximo jogo dentro da nossa casa, clássico, então é uma situação totalmente diferente, é um campeonato a parte, e nós vamos trabalhar firme nesses dias que nos restam para que a gente chegue domingo lá e possa manter o nível que nós fizemos hoje aqui, para mais, para que a gente possa buscar o resultado dentro da nossa casa, e encerrar esse jejum tão incomodo."