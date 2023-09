Weverton e Zé Rafael falam sobre empate na Bombonera

Em duelo decisivo válido pela partida de ida das semifinais da Copa Conmebol Libertadores da América de 2023, o Palmeiras visitou, na noite desta quinta-feira (28), o Boca Juniors, na temida e intimidadora La Bombonera. Visitante indigesto, o Verdão não cedeu espaço ao Boca, terminando o confronto em um empate sem gols, que deixa a decisão em aberto para a partida da próxima quinta-feira (05), no Allianz Parque, em São Paulo.

Após o confronto, o goleiro Weverton e o meio-campista Zé Rafael comentaram sobre o empate e projetaram o duelo da volta.

Weverton:

Próximos passos:

O Palmeiras volta a campo neste domingo (01), diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo Brasileirão. No mesmo dia, o Boca Juniors recebe o River Plate, na Bombonera, pela Copa da Liga Argentina.

A grande decisão deste confronto de 180 minutos que vale vaga na finalíssima da Copa Libertadores acontece na próxima quinta-feira (05), às 21h30, no Allianz Parque. A expectativa é de que mais de 40 mil palmeirenses estejam presentes no antigo Palestra Itália.

O vencedor deste duelo enfrentará o classificado da semifinal entre Internacional e Fluminense, na grande final da Copa Conmebol Libertadores, no Estádio do Maracanã, no próximo dia 04 de novembro.