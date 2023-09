Em busca da liderança da série B, Sport encara Avaí no Estádio da Ressacada

Na noite desta sexta-feira (29), em duelo válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport enfrenta o Avaí no Estádio da Ressacada, em Santa Catarina, às 19h (horário de Brasília). O clube visitante briga pela liderança enquanto os mandantes lutam para se distanciar da zona de rebaixamento.

Em sua última partida, o Sport goleou o Londrina, por 4 a 0, em Recife. Vindo de uma sequência de quatro jogos sem perder, tendo 100% de aproveitamento. Enquanto o Avaí perdeu para a Juventude por 2 a 0, na Ressacada. Chegando com um aproveitamento baixo, e vindo de duas derrotas seguidas nas últimas rodadas.

O retrospecto entre as duas equipes nos últimos cinco confrontos é bem disputado, com duas vitórias do Leão e duas do time do Sul e um empate. O último duelo ocorreu no primeiro turno da série B desta temporada, terminando 2 a 1 para o Sport, na Ilha do Retiro.

Avaí

O técnico não conta com o lateral-direito Igor Inocêncio e o atacante recém-contratado Jael. Ambos cumprem suspensão após serem expulsos durante a derrota para o Juventude. Além deles, o volante Xavier levou o terceiro amarelo e está fora do confronto.

Sport

O comandante não conta com o lateral-direito Edurado que segue em recuperação de uma lesão na coxa. Em contrapartida, o técnico terá a volta do zagueiro Rafael Thyere e do atacante Edinho, ambos foram poupados na última partida.

Prováveis escalações

Avaí: Igor Bohn; Thales Oleques, Alan Costa, Douglas e Cortez; Wellington, Fellipe Bastos e Rafael Gava; Willian Pottker, Natanael e Gabriel Poveda. Técnico: Eduardo Barroca.

Sport: Dênis, Rosales, Sabino, Rafael Thyrre e Felipinho; Fabinho, Felipe e Jorginho; João Peglow, Facundo Labandeira e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).